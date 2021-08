Von Ibiza träumen mit "Emilio Bubble Butt"

Von Phil Hollister

Heute, 06:24h,

Wie ihr wisst, zeige ich hier im Vlog immer wieder mal einen Videoclip von athletischen Männern, die ich vor einiger Zeit für meine Marke "Athletic-Star" aufgenommen habe. Nach einem langen Berliner Pride-Monat mit vielen aktuellen Produktionen möchte ich heute mal wieder auf mein Archiv zurückgreifen.



In meinem zehnten Vlog startete ich die Serie der Männerclips mit Augustin, der sich an einem heißen Tag auf Ibiza genüsslich eine kalte Dusche gönnt.



Bei der gleichen Reise filmte ich einen zweiten sportlichen Kerl. Emilio war ein gutaussehender italienischer Tourist, der schon am Strand die Blicke auf sich zog und es genüsslich zelebrierte.



Eine Steinmauer wurde Emilios Motiv. Tatsächlich titulierten wir damals in meinem Berliner Büro die Clips nach laufender Nummer, Modelname und auffälliger Requisite, Location oder Aktion. Dieser Clip hieß bei uns "Emilio Steinmauer" (sicherlich hätte man den Clip auch "Emilio Bubble Butt" nennen können…)



Ich erinnere mich noch sehr gerne an meine Reisen auf Ibiza. Auch heute höre ich, wie sehr viele vor allem junge Menschen unserer Community auf die spanische Partyinsel fliegen. Gerade jetzt, Anfang August, war ich früher oft dort – allerdings das letzte Mal vor 15 Jahren.



Schreibt doch mal eure Ibiza-Erlebnisse in die Kommentare! Ist es dort noch immer so erlebnisreich? Gibt es Clubs wie das legendäre "Anfora" noch? Oder die Schaumpartys? Was ist heute noch am schwulen Strand Es Cavalett los? Mich würde es sehr interessieren.