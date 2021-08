Robin ist bisexuell

Heute, 12:00h, noch kein Kommentar

Seit 1940 assistiert Robin in Comics den Superhelden Batman. Im am Dienstag in den USA erschienen neuen Heft "Batman: Urban Legends #6" darf der Sidekick erstmals mit einem anderen Mann ausgehen. In der Geschichte "Sum of Our Parts" rettet Robin laut comicbook.com den Schüler Bernard vor dem Tod durch die "Chaos-Monster". Später wird Tim Drake, wie Robin in dieser Reihe im zivilen Leben heißt, von Bernard gefragt, ob die beiden auf ein Rendezvous gehen sollten. Robin antwortet: "Ja, ich denke, ich möchte das tun."



Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened



Das Coming-out bedeutet unterdessen nicht, dass alle Robins der letzten 81 Jahre auf Männer stehen, denn Robin ist der Name verschiedener Superhelden aus dem verwinkelten "Batman"-Universum. Der erste Robin hieß Dick Grayson, der von Bruce Wayne (Batman) aufgenommen wurde, nachdem seine Eltern ermordet worden waren. Er beschloss später seinen eigenen Weg zu gehen und nahm die Identität von Nightwing an.



Sein Nachfolger wurde der Herumtreiber Jason Todd, der von Batman dabei erwischt wurde, als er versuchte, die Reifen des Superhelden-Autos (Batmobil) zu stehlen. Er wurde vom Joker getötet, kehrte jedoch später wieder als Red Hood zurück.



Der dritte Robin war schließlich Tim Drake, der im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern kein Waise war. Auch weitere Figuren spielten kurzzeitig Robin, darunter mit Stephanie Brown, Tims Ex-Freundin, auch eine Frau.



Im neuen Comic wurde die sexuelle Orientierung von Robin nicht direkt benannt. Tim Drake könnte also auch pansexuell sein.

Tim Drake auch bei "Titans"

Nun bleibt abzuwarten, ob sich das Interesse Robins an Männern auch auf den Fernsehbildschirm überträgt: Am Donnerstag läuft in den USA die dritte Staffel der Serie "Titans" an, in der erstmals auch Tim Drake alias Robin auftreten soll. Die Rolle wurde mit Jay Lycurgo besetzt.



Zuletzt schrieb die neue "Batwoman"-Serie Geschichte, indem sie die Titelfigur zu einer lesbischen Frau machte (queer.de berichtete). Nachdem die australische Schauspielerin die Rolle nach einer Staffel abgegeben hatte, übernahm die in Augsburg geborene Amerikanerin Javicia Leslie letztes Jahr das Zepter (queer.de berichtete). (cw)