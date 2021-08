Bisexueller Pascal Kappés zieht bei "Promi Big Brother" ein

Heute, 12:49h,

Der große Bruder hat sich zwei Neue geangelt: Profi-Anglerin und Reisebloggerin Barbara "Babs" Kijewski und Soap-Darsteller Pascal Kappés ziehen am Mittwochabend live in den "Promi Big Brother"-Container ein. Für einen Promi in den beiden Regionen – der "Raumstation" oder dem "Big Planet" – geht die Zeit im Weltall dagegen schon zu Ende. Die Zuschauer*innen entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer die Space-Version der Realityshow für immer verlassen muss.



Pascal Kappés hatte sich vergangenes Jahr als bisexuell geoutet (queer.de berichtete). Bekannt geworden war der 31-Jährige besonders durch seine Rolle in der RTLzwei-Realityseifenoper "Berlin – Tag & Nacht". Er schlüpfte zwischen Folge 1.448 und 1.695 in die Rolle von David Niefer, dem Exfreund von Lisa. Außerdem wurde er 2019 zum Mister Saarland gewählt. Mit seiner Ex-Frau Denise hat Kappés einen zweijährigen Sohn.



Bei Ex-#BerlinTagundNacht-Darsteller Pascal Kappés wird Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt ganz großgeschrieben. Mal schauen, ob die anwesenden Promis bei #PromiBB seinen moralischen Maßstäben gerecht werden. Heute zieht er in der Live-Show um 20:15 Uhr ins Weltall. pic.twitter.com/DdrLk2eiS8 SAT.1 (@sat1) August 11, 2021 Twitter / sat1

|

Vor seinem Einzug erklärte Kappés, er schaue bei der Partner*innen-Wahl zuerst auf die inneren Werte: "Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und wenn noch eine positive Ausstrahlung dazu kommt, dann: You're welcome!", so der Single. Ob er sich vorstellen kann, dass bei "Promi Big Brother" die große Liebe auf ihn wartet? "Man kann das nie ausschließen. Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich."



Die Realityshow war am letzten Freitag an den Start gegangen (queer.de berichtete). In der Sendung wurde bereits über Themen wie Luststöpsel für den Hintern diskutiert (queer.de berichtete).

Rafi Rachek sorgt für negative Schlagzeilen

In den letzten Tagen sorgte der einzige Vertreter der Community, der seit 2019 offen schwule Rafi Rachek, für negative Schlagzeilen. Er wurde insbesondere wegen seiner aggressiven Attacken gegen Mitkandidatin Melanie Müller kritisiert ("Du ziehst eine Show ab, da habe ich keinen Bock drauf. Du bist intrigant ohne Ende, du bist fake"). Verteidigt wurde Rachek von seinem Partner Sam Dylan, der zum Auftakt der Show auch im "Big Brother"-Publikum gesessen hatte: "Rafi wirkt immer wie ein böser Löwe – aber in Wirklichkeit ist er ein kleines Kätzchen."



Rafi Rachek shoppt in einer ruhigen Minute beim Space-Discounter (Bild: Sat.1)

"Promi Big Brother" läuft täglich bis zum Finale am 27. August bei Sat.1 (Sendestart variiert zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr). Moderiert wird die Show wie schon in den letzten Staffeln vom seit 2018 offen schwul lebenden Jochen Schropp und von Marlene Lufen. Durch die im Anschluss ausgestrahlte Sendung "Promi Big Brother – Die Late Night Show" führen Melissa Khalaj und Jochen Bendel, der sich 2014 als schwul geoutet hatte. (cw)