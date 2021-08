Eminems Adoptivkind outet sich als nichtbinär

Eminem hatte seinen kommerziellen Durchbruch Ende der Neunzigerjahre (Bild: Instagram / Eminem

Eines von Eminems drei Kindern hat sich als nichtbinär geoutet. Das 19-jährige Adoptivkind hat das auf TikTok mitgeteilt und erklärt, dass sein neuer Name Stevie sei. Als Personalpronomen seien neben "she" (sie) und "he" (er) auch "they" möglich, als das geschlechtsneutrale englische Pronomen. Dazu stellte Stevie die Hashtags "genderfluid" und "bi".



Das Video beginnt mit den Worten: "Schaut mir zu, wie ich mich in meiner Haut wohler fühle." Dazu veröffentlichte das Kind des Rapstars eine Reihe älterer Bilder, die es mit weiblicheren Attributen zeigt.



Eminen hatte Stevie 2005 adoptiert, nachdem er sich vorübergehend mit seiner Exfrau Kim Scott wieder vertragen hatte. Scott ist Stevies leibliche Mutter. Stevies leiblicher Vater starb 2019 an einer Überdosis.



Der 48-jährige US-Rapper hat zwei weitere Kinder: Die ebenfalls adoptierte 28-jährige Alaina ist die Tochter von Scotts Zwillingsschwester, die 2016 an einer Überdosis starb. Die 25-jährige Hailie ist seine leibliche Tochter. Hailie hat das Coming-out-Video von Stevie bereits mit einem "Gefällt mir" versehen.



Nach Angaben der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wurde Stevies neuer Name bereits letzte Woche bei einem Nachruf auf die Ex-Schwiegermutter von Eminem verwendet. Demnach hieß es dort: "Kathleen war eine großartige Mutter für ihre zwei Töchter Kim und Dawn. Sie empfand es als großes Glück, Großmutter zu werden. Ihre Enkelkinder heißen Alaina, Adam, Hailie, Stevie, P.J. und Parker."

Eminem hatte während seiner Karriere immer wieder LGBTI-Aktivist*innen mit homophoben Texten gegen sich aufgebracht. So verwendete er immer wieder Worte wie "faggot" (Schwuchtel) oder "queer" in seinen Texten, um andere Personen abzuwerten. Außerdem benutzte er das Wort "gay" als Synonym für "schlecht" oder "schwach". Er verteidigte dies über Jahre damit, dass er nun mal mit diesen Worten aufgewachsen sei und sie in seinen Songs nicht gegen Schwule gerichtet seien. 2018 äußerte er erstmals Bedauern über diese Praxis (queer.de berichtete).



Gleichzeitig ist Eminem seit Jahren mit dem offen schwulen Kultsänger Elton John befreundet. Der Brite half dem Rapper 2009 sogar beim Entzug (queer.de berichtete).