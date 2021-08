Linkenchefin Hennig-Wellsow umgarnt Wagenknecht

Sahra Wagenknecht ist von "immer skurrileren Minderheiten" genervt (Bild: Deutscher Bundestag / photothek / Thomas Köhler)

Heute, 14:16h,

Susanne Hennig-Wellsow, die Bundesparteichefin der Linken, hat Sahra Wagenknecht zu einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Thüringen eingeladen. Das berichtet der "Spiegel" am Freitag. Demnach wolle Hennig-Wellsow am 25. August gemeinsam mit Wagenknecht und deren Ehemann Oskar Lafontaine bei einem Wahlkampfauftritt in Weimar um Stimmen für ihre Partei werben. Hennig-Wellsow habe dies bestätigt.



Gegen Wagenknecht wird derzeit bei den Linken ein Parteiausschlussverfahren durchgeführt (queer.de berichtete). Anlass sind Äußerungen Wagenknechts in ihrem im Frühjahr erschienen Buch "Die Selbstgerechten" (queer.de berichtete). Dort kritisiert sie nicht nur "Lifestyle-Linke" die sich etwa für Bürgerrechte oder Umweltschutz engagieren, sondern beklagt unter anderem auch "immer skurrilere Minderheiten", die von der sozialen Frage ablenkten – dabei nennt sie als Beispiele "[s]exuelle Orientierung, Hautfarbe oder Ethnie" (queer.de berichtete). Trotz der verächtlichen Äußerungen wurde die 52-Jährige von der Linken NRW zur Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl gewählt (queer.de berichtete).

Wagenknecht weist Kritik zurück

Wagenknecht weist bislang Homo- und Transphobie-Vorwürfe zurück und verwahrt sich gegen Lob aus der AfD (queer.de berichtete). Immer wieder äußert sie sich aber abschätzig über geschlechtliche Minderheiten ("Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Geschlechter es jetzt angeblich geben soll, und mir ist das auch egal"). Im Mai stimmte sie gemeinsam mit den Regierungsfraktionen und der AfD gegen ein Selbstbestimmungsgesetz für trans Menschen (queer.de berichtete).



Hennig-Wellsow baut offenbar darauf, mit Wagenknechts Hilfe ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II zu erobern. Dies hatte die CDU vor vier Jahren noch mit knapp neun Prozentpunkten Vorsprung vor der Linken gewinnen können. Dem "Spiegel" sagte Hennig-Wellsow, sie wolle vor allem auf Ostthemen setzen: In Thüringen sei die Linkspartei durch "demokratischen Eigensinn und eine handfeste Politik statt leerer Versprechungen" zur Volkspartei geworden.



Teile meines Landesverbandes sind der Meinung man müsste mit @SWagenknecht Wahlkampf machen. Ich sehe das anders! Für jede Veranstaltung mit Sahra spende ich 150 an ein Projekt. Für die ersten beiden Veranstaltungen spende ich an @_Seebruecke_ und #LambdaBB #skurrileminderheit pic.twitter.com/aUCwuvG99g Paul Schlüter (@schlueter_paul) June 4, 2021

| Twitter / schlueter_paul | Bei den Linken wird darüber diskutiert, ob man mit jemand wie Sahra Wagenknecht Wahlkampf machen soll

Bereits im Juni hatte Hennig-Wellsow gemeinsam mit Co-Parteichefin Janine Wissler Wagenknecht gegen Kritiker*innen aus der eigenen Partei verteidigt (queer.de berichtete). (dk)