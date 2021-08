Rafi Rachek beklagt fehlende schwule Solidarität

Heute, 05:16h,

Für Rafi Rachek war es ein Schock, dass er am späten Samstagabend die Sat.1-Show "Promi Big Brother" verlassen musste. "Ich habe auch in der Nacht kaum schlafen können, weil ich das Ganze nicht wirklich verstanden habe", sagte der 31-Jährige am Sonntag in einem RTL-Interview. "Ich muss es noch realisieren, sacken lassen. Es war für mich tatsächlich extrem hart, rauszufliegen."



Der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer war am Samstag von drei Mitbewohner*innen auf die Nominierungsliste gesetzt worden. Im anschließenden Vote der Zuschauer*innen bekam er die wenigsten Anrufe. Unter Tränen verabschiedete er sich aus der sogenannten Raumstation. Nach Ex-Lottofee Heike Maurer war Rachek erst die zweite Person, die rausgewählt wurde. Zuvor hatten Daniel Kreibich und Mimi Gwozdz das Format freiwillig verlassen (queer.de berichtete).



Beim Einzug in die Container-Show war Rachek noch fröhlich (Bild: Sat.1)

Melanie Müller will er "nicht unbedingt wiedersehen"

Seine Konkurrentin Melanie Müller, mit der er in der Show mehrfach aneinandergeraten war, möchte er "nicht unbedingt wiedersehen", erklärte Rafi Rachek am Sonntag gegenüber dem Kölner "Express". "Sie ist sehr speziell, ich bin speziell. Es passt nicht, wir kommen nicht miteinander klar."



"Sehr enttäuscht" zeigte er sich aber auch von seinem schwulen Mitbewohner Papis Loveday. "Ich habe ihn getröstet, weil er sehr emotional wurde und geweint hat", äußerte er sich gegenüber RTL. "Er hat erzählt, dass er als Kind gemobbt wurde und oft Anfeindungen bekommen hat, weil er schwul ist. Es gab viele Parallelen zu meinem Leben und darum habe ich ihn sehr gut verstanden", so Rachek (queer.de berichtete). "Als ich im Nachhinein erfahren habe, dass er sich gefreut hat, als er von meinem Exit erfahren hat, war ich natürlich sehr geschockt."



Rafi Rachek tröstet Papis Loveday (Bild: Sat.1)

Nach seinem Auszug aus der Show sei er zuerst zu "McDonald's" gefahren, berichtete der Reality-Darsteller. "Ich habe mir alles Mögliche reingehauen, weil ich seit so vielen Tagen Hunger hatte und wir kaum etwas zu essen hatten". Er habe mindestens fünf Kilo abgenommen. "Wir haben wirklich so wenig zu essen gehabt und wir haben so oft gefroren, weil es so kalt war."



Dennoch bereue er seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" nicht, so Rachek: "Ich bin sehr froh, einmal hinter die Kulissen blicken zu können und ein richtiges Reality-Format mitgemacht zu haben – und für mich etwas mitzunehmen, daraus auch zu lernen und mich selbst zu reflektieren beziehungsweise alles zu realisieren."

Bis vor zwei Jahren gab sich Rachek noch als Hetero aus

Rafi Rachek hatte seine Reality-Karriere 2018 als angeblich heterosexueller Single in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" gestartet, outete sich aber im Oktober 2019 in der Show "Bachelor in Paradise" als schwul (queer.de berichtete). Danach machte er seine Beziehung mit "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan publik. Die beiden lebten diese öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen aus, inklusive einer medienwirksamen Trennung im Mai (queer.de berichtete). Kurz vor Beginn von "Promi Big Brother" verkündete das Paar mit professionell inszenierten Bildern, dass es wieder vereint sei (queer.de berichtete).



"Promi Big Brother" läuft täglich bis zum Finale am 27. August bei Sat.1 (Sendestart variiert zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr). Um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen noch Uwe Abel, Ina Aogo, Daniela Büchner, Jörg Draeger, Pascal Kappés, Babs Kijewski, Marie Lang, Danny Liedtke, Papis Loveday, Melanie Müller, Payton Ramolla, Gitta Saxx, Eric Sindermann und Paco Steinbeck. (cw)