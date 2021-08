SUNRISE Dortmund sucht pädagogische Fachkraft / Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in (m*/w*/d*)

Heute, 11:59h, noch kein Kommentar

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



pädagogische Fachkraft / Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in (m*/w*/d*)



für die Offene Jugendarbeit mit LSBPATINQ Jugendlichen

Stellenumfang von 19,5 bis 39 Stunden/Woche, unbefristet



für die Jugendbildungs- und Beratungseinrichtung SUNRISE in Dortmund. Das SUNRISE richtet sich mit seinen vielfältigen Angeboten an lesbische, schwule, bisexuelle, pansexuelle, trans*, inter*, nicht-binäre und queere (LSBPATINQ) Jugendliche im Alter von 13 bis 23 Jahren sowie an deren Angehörige und Fachkräfte. In Trägerschaft des SLADO e.V. besteht das SUNRISE seit 2009 als Schutzraum für junge LSBPATINQ (of Color). Neben der Offenen Jugendarbeit bietet das SUNRISE ihnen zielgruppenspezifische Beratung und Begleitung hinsichtlich ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identitätsentwicklung und unterstützt sie bei der Bewältigung von Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen. Weitere Informationen zur Einrichtung: www.sunrise-dortmund.de



Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören:

● Offene Jugendarbeit mit LSBPATINQ Jugendlichen im Alter von 13 bis 23 Jahren

● Planung, Organisation und Begleitung von Angeboten des Offenen Treffs

● Einzelfallhilfe für LSBPATINQ Jugendliche sowie von Eltern, Lehrer*innen und Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe

● Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit



Wir bieten:

● eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem engagierten und kompetenten Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

● kollegiales, konstruktives und wertschätzendes Arbeitsklima

● Raum für eigene Ideen und Konzepte

● Vergütung im Haustarif in Anlehnung an TVöD SuE (bis maximal Entgeltstufe 11b)

● Supervisionen und Fortbildungen



Wir erwarten:

● abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik, Pädagogik oder eine vergleichbare pädagogische Qualifikation

● Freude an und Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit

● Erfahrungen in der Unterstützung von Jugendlichen in belasteten Lebenslagen

● Fachkenntnisse zu sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten

● queerfeministische sowie intersektionale Perspektive (wünschenswert)

● Sicherheit in diskriminierungssensibler Sprache

● Empathie und Teamfähigkeit sowie ein sicheres Auftreten vor Gruppen

● Erfahrungen im Umgang mit gängiger Bürosoftware sowie mit Medien, insbesondere Social Media



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen im Sinne des SGB IX und die Bewerbungen von Menschen mit persönlicher Migrationsgeschichte / Rassismuserfahrung / People of Color und Schwarzen Menschen.



Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Jasmine Klein

c/o Sunrise im Fritz-Henßler-Haus

Geschwister-Scholl-Str. 33-37

44135 Dortmund



oder bevorzugt per E-Mail an:



Rückfragen senden Sie bitte ebenfalls an diese E-Mail-Adresse



Als Bewerbungsunterlagen wünschen wir uns:

● einen tabellarischen Lebenslauf und

● Zeugnisse über Ihre Ausbildung/Studium und bisherige Arbeitsstellen, sofern sie relevant für die Bewerbung sind



Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben Ihre Motivation für die Bewerbung an. Bitte geben Sie auch an, welchen Stellenumfang Sie sich vorstellen können.



Reisekosten für Bewerbungsgespräche können leider nicht erstattet werden