Morddrohung gegen schwulen Grünen: "Um 18 Uhr sind sie tot"

Nur wenige Stunde vor einem öffentlichen Auftritt am Montag erhielt der schwule Lübecker Bundestagskandidat Bruno Hönel eine Todesdrohung. "Ab dem 16,08 um 18 Uhr sind sie tot", hieß es in einem Kommentar auf eine bezahlte Facebook-Werbung des 25-jährigen Grünen-Politikers. Um diese Uhrzeit sollte Hönel, der auch Mitglied der Lübecker Bürgerschaft ist, am 16. August ein Grußwort zum Hissen der Regenbogenfahne vor dem Rathaus der Hansestadt halten.



Nach einer telefonischen Strafanzeige stellte die Polizei Hönel drei Beamt*innen zur Seite, außerdem wurde sein Redebeitrag vorgezogen. "Mir war schon mulmig", erklärte der Bundestagskandidat gegenüber den "Lübecker Nachrichten" (Bezahlartikel). Die Polizei habe die Situation jedoch professionell gehandhabt. "Das hat mir ein Sicherheitsgefühl gegeben."

"Von diesen Leuten nicht einschüchtern lassen"

Ähnlich äußerte sich Hönel nach der Veranstaltung auf Twitter: "Es ist alles glatt verlaufen. Die Polizei ist aus Sicherheitsgründen dazu gekommen und die Beamten waren sehr freundlich und hilfsbereit, sodass ich mein Grußwort ohne große Sorgen halten konnte."



Nach der Todesdrohung habe er in seiner Rede "umso deutlicher" gemacht, "dass wir uns von diesen Leuten nicht einschüchtern lassen und stattdessen gemeinsam und solidarisch für #Menschlichkeit, #Diversität und ein diskriminierungsfreies Deutschland kämpfen"; schrieb der Kommunalpolitiker auf Facebook.



Der Staatsschutz ermittelt

Die Todesdrohung stammt von einem aktiven Facebook-Profil. Einen Tag zuvor hatte der User "Ruhe in Frieden angelamerkel" gepostet. Ob der angegebene Profilname echt ist, steht bislang nicht fest. "Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber den "Lübecker Nachrichten". Einzelheiten wollte er wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen.



Den Bundestagswahlkreis Lübeck hatte vor vier Jahren die CDU-Politikerin Claudia Schmidt mit 35,3 Prozent der Stimmen gewonnen. Der damalige Grünen-Kandidat Thorsten Fürter landete mit 13 Prozent hinter SPD-Bewerberin Gabriele Hiller-Ohm (33,8%) nur auf Platz 3. (cw)