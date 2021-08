Rainbow Six Siege jetzt mit spielbarer trans Frau

Von Jeja Klein

Der Multiplayer-Spielkonsolen-Shooter "Rainbow Six Siege" erhält mit dem Charakter Osa eine spielbare transgeschlechtliche Figur. Die tritt mit dem aktuellen Patch in das seit 2015 bestehende Tom-Clancy-Spieluniversum ein und unterstützt ihr Team mit einem offensiv einsetzbaren taktischen Schild. Der Entwickler Ubisoft bestätigte auf Nachfrage von Spielejournalist*innen, dass in der Charakterbeschreibung tatsächlich auf Osas Transitionserfahrung Bezug genommen wird. In den sozialen Netzwerken gaben Spieler*innen sowohl transfeindliche Äußerungen als auch Unterstützung für die Entscheidung von sich.



Osa wäre zunächst kaum als transgeschlechtliche Figur erkennbar, wenn sich der Hinweis darauf nicht in der Figurenbeschreibung fände. Dort heißt es beiläufig, sie sei an der Universität von Zagreb aufgrund ihres unorthodoxen Auftretens und der Einstellung anderer zu ihrer Transition sozial isoliert gewesen.



| Direktlink | Auch mit einem kurzen Videoclip stellte Ubisoft Osa noch vor Erscheinen des Patches vor. Im Video geht es um ihre spielmechanische Rolle, nicht aber um ihre Transgeschlechtlichkeit

Ubisoft will sich diverser aufstellen, deutsche Übersetzung verschwieg Transition

Laut der Videospiele-Zeitschrift "PC Games" war in der deutschen Übersetzung des Spiels das Wort "Transition" zunächst mit "Werdegang" übersetzt worden. Dadurch war die Transgeschlechtlichkeit von Anja Katarina Janković, wie der Charakter mit bürgerlichem Namen heißt, in der hiesigen Sprachversion zunächst unsichtbar gemacht. Auf der Info-Seite zum Charakter auf der offiziellen Seite zum Spiel ist aber inzwischen auch im Deutschen wieder von "Transition" die Rede.



Die Entscheidung, eine transgeschlechtliche Figur mit ins Repertoire aufzunehmen, sei bei Ubisoft schon vor längerer Zeit gefallen. Sie sei Teil einer Initiative gewesen, eine große und diverse Auswahl spielbarer Charaktere ins Spiel einzuführen. Osa sei darüber hinaus von einer nichtbinären transgeschlechtlichen Person konzipiert und produziert worden. Die im Spiel hörbaren Stimmaufnahmen stammten von einer transgeschlechtlichen Frau. Damit habe der Publisher sicherstellen wollen, dass die Figur möglichst authentisch sei. Erschienen ist das Update am Montag.



So here it is. Osa is a trans woman, and Im incredibly proud. I couldnt have done this without the guidance of our amazing consultants, @JadeWhirl, @BirdTickler and @CaptainFluke. I love all three of you, and I thank you for trusting me to write Osas story. pic.twitter.com/WZR49s3Job script.bone (@ScriptSlasher) August 16, 2021

| Twitter / ScriptSlasher | Hinter der Konzeption von Osa stehen mehrere queere Spieleentwickler*innen

Wie so häufig bei Spielinhalten, die bei der Repräsentation von Frauen sowie transgeschlechtlichen oder homosexuellen Figuren neue Wege gehen, stoßen die Publisher-Entscheidungen bei der eigenen Fangemeinde nicht nur auf Wohlwollen. So kommentierten Nutzer*innen die Figur in sozialen Medien negativ oder ließen sich allgemein über queere und transgeschlechtliche Menschen aus. Ein häufiges Argument war dabei die Behauptung, dass es sich bei der erwähnten Transgeschlechtlichkeit um einen spielfremden Inhalt handele, der nicht zum Spiel beitrage und insofern künstlich sei. Doch ähnlich spielfremde Informationen über andere Videospielcharaktere lassen sich in den Games häufig ebenso finden. Andere User verteidigten das Update mit Osa.



Oh yeah… politics in a video game… meh SHANE DAVENPORT (@SHANEDAVENPORT) August 16, 2021

| Twitter / SHANEDAVENPORT | Sind Charaktere nicht hetero und cis, gilt ihr Aufgreifen in Videospielen gleich als "politisch"

So no one can kill her? Cause it would be a hate crime ? Daniel (@DaniHound) August 16, 2021

| Twitter / DaniHound | Die Idee, transgeschlechtliche Frauen hätten ungerechte Vorteile, fand sich auch in den Reaktionen der Gamer*innen wieder

if it doesn't affect it than why do you have a problem with it Ravian (@Ravenuwuwu) August 16, 2021

| Twitter / Ravenuwuwu | Nutzer*innen wehrten sich auch gegen die wütenden, queerfeindlichen Kommentare

Publisher liefern immer häufiger Regenbogen-Inhalte nach

Viele größere Multiplayer-Titel sind in den letzten Jahren zu einer Community-Pflege mit nachgeschobenen Inhalten übergegangen. So stellen sie sicher, dass ein Spiel über eine längere Zeit eine aktive Spieler*innenschaft hat und auch, wie im Falle von Rainbow Six Siege, nach über sechs Jahren noch Öffentlichkeit auf sich zieht. Damit verkaufen die Publisher nicht nur die Haupteinheiten der Videospiele. Zwischen den für alle verfügbaren Charakteren oder detailliert einstellbaren Merkmalen wie Kleidung, Frisuren, Haare oder Logos generieren die Firmen auch mit bezahlbaren Inhalten Umsatz. So können Spieler*innen mit den von ihnen erworbenen, zumeist jedoch kosmetisch funktionierenden und nicht direkt in den Wettbewerb eingreifenden Inhalten in den Online-Welten auftreten.



Ein Spiel, das diese Methode mit populär gemacht hat, war und ist Fortnite. Gerade erst in diesem Pride-Monat Juli gab es in dem nach wie vor beliebten Mehrspieler-Shooter ein Event namens "Rainbow Royale" mit Items im Regenbogen-Design. So ließ sich etwa mit regenbogenfarbenen Grafittis in der weitgehend zerstörbaren Spielwelt auch gegenüber trans- und homophoben Mitspieler*innen das Revier markieren.



Die Community rund um den verstorbenen Romanautoren Tom Clancy sowie die aus seinem Romanuniversum hervorgegangenen Videospiele gilt jedoch als eher wenig akzeptierend und liberal. Das dürfte auch daran liegen, dass sich die Romane, Filme und auch Spiele wie die Rainbow-Six-Reihe um Themen wie Krieg, Geheimagent*innen und Schießereien drehen. Darüber hinaus gilt Tom Clancy als konservativ und politisch rechts stehend, seine Werke als Wiederkehr von Ansichten der Reagan-Ära und einer vom kalten Krieg geprägten Weltsicht.



Spieler*innen zeigten sich bei "Gamergate" von hässlicher Seite



Im Jahr 2014 löste ein Vorfall, bei der eine in der Spieleentwicklung tätige nichtbinäre Person beteiligt war, eine Hasswelle aus, die als Gamergate-Kontroverse bezeichnet wird. In einem Blogbeitrag war behauptet worden, dass ein Videospiel nur deshalb eine positive Kritik erhalten hatte, weil der Spielejournalist eine Beziehung zu der nichtbinären, an der Entwicklung des Spiels beteiligten Person gehabt haben soll. Diese Beziehung sei bei dessen Spielekritik nicht transparent gemacht worden.



Zur darauf folgenden Belästigungskampagne gegen die nichtbinäre Person gehörten die Veröffentlichtung privater Informationen sowie Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Danach machten sich insbesondere männliche Spielefans über weitere feministische und queere Figuren der Szene her. Dabei wurde auch die Medienwissenschaftlerin und Videobloggerin Anita Sarkeesian heftig attackiert, die sich zuvor mit sexistischen Narrativen in Videospielen beschäftigt hatte. Wie auch die nichtbinäre Person war Sarkeesian gezwungen, aufgrund der Drohungen ihre Wohnung verlassen. Attentatsankündigungen verhinderten einen Vortrag von Sarkeesian an der Utah State University.