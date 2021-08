Von Marco Höne

Man kann davon ausgehen, dass Marco Höne Thailand besucht hat. Und auch Vietnam, Laos und Kambodscha, China und Nordkorea, Griechenland und Israel, Marokko und Island – all die Länder, über die der Ich-Erzähler in Hönes Romandebüt "Die Reisen des jungen Mr Happy" versiert berichtet.



Was der schwule Mr Happy auf knapp 200 Seiten erlebt, steht nicht im DuMont-Reiseführer und schon gar nicht im Prospekt des Tourismusbüros. Allen, die sich auskennen, kommt es jedoch sehr bekannt vor. Die Reiseberichte des rastlosen Mittdreißigers auf der Suche nach Erfüllung sind treffend und immer gut beobachtet, erfrischend ehrlich und mit einer Portion Zynismus selten politisch korrekt. Sein Beuteschema sind junge asiatische Männer, der "Körper schlank, der Po ein Apfel".



Das Wiesbadener Verlagshaus Römerweg nennt die "Die Reisen des jungen Mr Happy" einen "Entwicklungsroman, der im ewigen Jagen nach dem Glück die eigentliche Quelle der Unruhe entlarvt und letztlich die Angst vor der Sinnlosigkeit nimmt". Der folgende Text ist ein Auszug aus dem dritten Kapitel, in dem der Ich-Erzähler von seiner Begegnung mit Athiwat im thailändischen Pattaya berichtet. Später im Roman findet Mr. Happy mit dem Vietnamesen Hoàng übrigens einen längerfristigen Partner, doch leider gibt's Gayromeo…



Marco Hönes Debüt ist ein spannender, hoch unterhaltsamer und gleichzeitig kluger Roman, der in Pandemiezeiten erst recht die Reiselust weckt! (mize)

Meine erste Liebe war ein thailändischer Moneyboy



Thailand ist ein Synonym für Sextourismus. Tausende Urlaubs-Freier vögeln sich jedes Jahr durch die Legionen asiatischer Sexarbeiter. Ich wurde einer davon.



Ich bin mit diesem Vorsatz nach Thailand geflogen. Nach der Beziehung mit Ferdinand war ich drastisch untervögelt. Dazu gesellte sich das Gefühl, meine sexuelle Identität noch immer nicht richtig ausgelebt zu haben.



Natürlich war mein Ziel Pattaya. Wenn Hollywood die Traumfabrik ist, dann ist Pattaya die böse Schwester, die jedem Schwein, sofern es Geld hat, einen roten Teppich ausrollt. Eine Stadt aus einem Fiebertraum von Michel Houellebecq. Hier gibt es nicht bloß einen kleinen Rotlichtbezirk. Die Stadt ist der größte Freiluftpuff der Welt. Keine Straße, in der einem nicht auf die ein oder andere Weise ein anrüchiges Angebot gemacht wurde. Die zentralen Straßen waren ganztägig von dutzenden Prostituierten bevölkert, die wie Tauben auf einer Wäscheleine vor den Bars saßen, um rotzbesoffene Briten zu bezirzen. Das war der Mainstream. In den dunklen Ecken sah ich einen Mann mit seinem Motorroller immer wieder um den Block fahren. Er war so fett, dass er aussah wie ein Elefant auf einem Dreirad. Immer mal wieder kam er ins Gespräch mit Kindern, die an Straßenecken warteten und von denen ihm manch eines auch mal keck in den Schritt fasste.



Die Homo-Welt des Bezahlsex spielt sich in den Quartieren "Boyztown" und "Sunee Plaza" ab. Hier hat man die Wahl zwischen einer Vielzahl von Stripclubs und Bierbars, in denen man das Personal gegen eine Gebühr auslösen kann. Denn: Prostitution ist in Thailand verboten. Was man offiziell macht, ist den Kellner auszulösen, weil er ja nicht arbeiten kann, wenn er mit dir unterwegs ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Laden menschenleer ist und zwölf Kellner gelangweilt am Tresen stehen – offiziell zahlt man dem Ladenbesitzer eine Entschädigung für die Abwesenheit -, etwa zehn Euro. Natürlich erwartet der Auslösende Sex und natürlich macht der Ausgelöste das in Erwartung eines "Trinkgeldes" zwischen 20 und 40 Euro.



Ich wohnte in einem Apartmenthaus, dem Condomium, das von oben bis unten mit Sextouristen und ihren käuflichen Liebschaften besetzt war. Ein Höllenloch für Versagerfantasien. Mein Vermieter war der österreichische Honorarkonsul in Pattaya. In seinem Büro gegenüber regelte er diplomatische Kleinigkeiten und versorgte die Ficker mit einer Heimstätte. Direkt neben meinem Apartment feierte eine Männer-Reisegruppe Dauerorgien und ließ dabei völlig schamlos die Tür offenstehen. Niemand nahm Anstoß daran. Moral und Anstand sind in Pattaya verlorengegangen, als die Stadt im Vietnamkrieg zur Amüsierhauptstadt von amerikanischen Soldaten im Fronturlaub wurde. Pattaya ist voll von besoffenem Wahnsinn, der in Strömen von geilem Schweiß die Gosse hinabfließt. Es gefiel mir dort.



Am ersten Abend ging ich mit Wodka als Mutmacher in den Adern durch "Sunee Plaza". Ich war nervös, weil ich noch nie käufliche Liebe in Anspruch genommen hatte und betrunken mit der Überforderung durch Geilheit und Angst kämpfte.



Bereits nach wenigen Metern sah ich ihn vor einer Bierbar sitzen und abwesend in die Welt glotzen. Seine schwarzen Manga-Augen suchten nichts. Seine Nase teilte als dünner Strich das Gesicht in zwei symmetrische Hälften. Seine Haut war makellos, sein Körper schlank, der Po ein Apfel: Er war mein absoluter Traumtyp – ohne jeden Abstrich. Ich konnte nicht glauben, dass dieses Juwel dort einfach saß und ich die Chance hatte, es zu berühren.



In dem Willen, die Sache ohne Selbstzweifel durchzuziehen, setzte ich mich direkt zu ihm. In zahllosen Ficker- Foren im Netz war beschrieben worden, was zu tun ist:



"Darf ich dich zu einem Bier einladen?"



Sein Bier wurde teurer berechnet als meins. Der sogenannte "Ladydrink". Er lächelte und begann eine Reihe von Fragen abzuspulen, die ihm vermutlich halfen, meinen finanziellen Rahmen abzustecken:



"Baby, wo kommst du her?"

"Wie alt bist du, Baby?"

"Zum ersten Mal in Thailand?"

"Wie lange bleibst du, Baby?"

"Welches Hotel, Honey?"



Ich antwortete wahrheitsgemäß, hatte mir aber sagen lassen, Deutsche gelten aufgrund ihres Geizes als schlechte Kunden. Weswegen ich aus mir einen Schweizer machte. Wer von uns war die Venusfalle?



Ich bestellte noch eine Runde Bier. Mittlerweile auch für zwei seiner Freunde, die ebenfalls nichts zu tun hatten und kaum weniger geil waren.



"Würdest du mit mir aufs Zimmer kommen?"

"Ich weiß nicht, ich muss arbeiten, kriege ich ein Trinkgeld?"

"Natürlich kriegst du ein Trinkgeld."

"Kurze Zeit oder lange Zeit?"



Ich war auf diese Frage nicht gefasst, wollte aber nicht unsicher wirken: "Lange Zeit."



Er tuschelte mit seinem Freund, der sagte dann:

"Besser erstmal kurze Zeit. Vielleicht magst du ihn nicht mehr, wenn du gekommen bist."



Aus irgendeinem Grund fragte ich seinen Freund zurück: "Ist er passiv?"

"Ja, ja, er macht das."

"Wie viel Trinkgeld zahlst du, Baby?"



Jetzt kam der kritische Moment und aus der Perspektive eines klugen Händlers versaute ich es, aber es war mir unangenehm über Sex zu feilschen.



"Wie viel willst du denn?"

So eine Frage stellt man nicht.

"1300 Baht."

"Ok, du kriegst 1300 Baht."

Owned!



Überrascht von meiner Antwort stand er auf und küsste mich auf den Mund. Ich begriff, dass gerade meine Dummheit abgefeiert wurde, aber es war mir egal. Ich wollte ihn und ich hatte das Geld.



Einen kurzen, stummen Spaziergang später – bei dem er seinen Kollegen in "Sunee Plaza" die Zunge raus- streckte – befanden wir uns auf meinem Zimmer.



Die Security des Apartmenthauses bedachten uns mit keiner größeren Aufmerksamkeit. Mein Begleiter, der den Namen Athiwat trug, musste lediglich seinen Ausweis abgeben. Irgendwie hatte ich einen Blick der Verachtung erwartet. Ein Blick, der mir nachruft: "Ich weiß, was du in meinem Land tust, und ich verachte dich dafür."



Aber in der Schublade der Security stapelten sich dutzende Ausweise von dutzenden Sexarbeitern, die vermutlich in dem Moment, in dem wir im Aufzug standen, mit einem Haufen Schwänze beschäftigt waren. Es gab nur zwei Regeln in dem Haus: 1. Keine Drogen und 2. Kein Gast durfte unter 18 sein.



Meine herbeigetrunkene Selbstsicherheit wirkte nicht auf meinen Penis. Athiwat bemühte sich, aber meine Erektion war eine nervöse Zuckung, die schnell in sich zusammenfiel. Was mich irritierte war, dass er wirkte, als törne ihn das Ganze an. Ein Teil der Dienstleistung? Da kam mir der Gedanke: Diese Illusion ist geiler als alles, was ich bisher auf kostenloser Basis erlebt hatte.



Nie hatte ich mich so begehrt gefühlt. Frustriert schlief ich ein, nachdem wir es aufgegeben hatten, und bezahlte ihn trotzdem für die ganze Nacht. Er schaute noch stundenlang begeistert Fernsehen und streichelte mich. Meine Eier taten weh, aber ich fühlte Glück.



Ich hatte davon gelesen, dass es zum Geschäftsmodell gehört, die Kunden nicht nur für einen Fick zu begeistern, sondern sie so lange als möglich an sich zu binden. Ich hatte mich darauf vorbereitet. Bereits am Abend hatte ich mehrfach erwähnt, dass ich ein "Butterfly", ein Schmetterling, der von Blume zu Blume fliegt, sei. Dies ist ein Codewort, um klarzumachen, dass man nur eine Nacht will. Aber nichts bereitet dich darauf vor, wenn du morgens in den Armen deines Traumtyps aufwachst, er dich fragt, ob du mit ihm den Tag verbringen willst und dafür eine für deutsche Verhältnisse lächerliche Summe von 40 Euro fällig wird. Ich hatte Angst, ihn nicht mehr loszuwerden, machte ein Bier auf und sagte "Ja". Ich sprang in die Venusfalle.



Aus einer Nacht wurden drei Wochen. Ich gönnte mir 21 Tage lang eine 24-Stunden-Begleitung. Bukowski schrieb, dass man bei Nutten mehr über das Leben lernen konnte, als bei allen Lehrern dieser Welt. Tagsüber hingen wir am Strand ab, nachmittags vögelten wir und dann gingen wir abends zu seiner Arbeitsstätte, wo wir die ersten Biere des Abends tranken und ich ihn für den nächsten Tag auslöste. Dann stürzten wir gemeinsam in der Walking Street bei Thai Karaoke ab. Ich lernte einige Lektionen über Armut, Liebe und darüber, wie gut sich das Schlechte anfühlen kann.



Athiwat zog in mein Apartment ein und benahm sich, als wäre ich der tollste Typ der Welt. Er suchte Nähe, er griff auf der Straße nach meiner Hand – er fing sogar an, mir kleine Geschenke zu machen und war immer darum besorgt, dass ich keine gute Zeit haben könnte. Ich stand permanent im Mittelpunkt.



So etwas hatte ich zuvor nie erlebt. War mein Unglück ein unbefriedigter Narzissmus gewesen? Morgens legte ich diskret ein paar Scheine auf den Tisch und ging duschen, damit ich nicht sah, wie er sie einsteckte. Damit ich nicht gezwungen war, zu begreifen. Sie waren einfach weg, wenn ich zurückkam und ihm einen Klaps auf den Hintern gab. Seine Zuneigung war eine Illusion, aber meine Begeisterung für ihn wurde Realität.



Immer mehr verstrickte ich mich in die Fantasie, es mit einer waschechten Pretty Woman-Geschichte zu tun zu haben. Wie in dem Film Same Same But Different. Der reiche Europäer und der Slumdog verlieben sich in einander. Die Erfüllung einer Liebesbestimmung. Pures Schicksal. Slapstick-Episoden wie sein hilfloser Versuch, eine Mikrowelle zu bedienen, bestätigten mich darin, dass schnulzige Romanzen doch nicht nur Hollywoodschaum sind. Alle hinsetzen und das Maul halten, mein Märchen hat begonnen. Jeden Morgen massierte ich ihn. Manchmal ließ ihn das nochmal einschlafen. Dann stand ich grinsend da, aß einen Toast und fühlte die Schmetterlinge im Bauch Humpa tanzen.



Betrunken notierte ich klarere Gedanken in mein Tagebuch: "Das ist Pattaya. Du pisst 10.000 Kilometer von deinem Leben entfernt besoffen in ein Waschbecken. Auf deinem Balkon liegt ein Stricher im Koma, den du am Mittag ohne Kondom gefickt hast und der dir für 40 Euro Tagesgage ein intensiveres Gefühl von Liebe gibt, als jemals jemand zuvor."



Das Risikoverhalten beim Sex entwickelte sich schnell zum Problem und hing mit dem Wesen von Pattaya zusammen. Warum solltest du den Teufel fürchten, wenn du sowieso schon in der Hölle sitzt? Weitab von Gottes Blicken. Du denkst, du bist unantastbar, egal wie gestört deine Gedanken und Sehnsüchte sind. Egal, ob du ohne Helm mit 70 Stundenkilometern im Zickzack auf einem Moped besoffen durch den Verkehr rast. Pattaya ist ein zynischer Cocktail aus STI, Bier, Armut und Dauergeilheit. Gut durchgerührt mit Filmrissgarantie. Der örtliche Knast ist voll von Leuten, die es übertrieben haben. Die krachend über jede ethische Grenze gefahren sind. Mein HIV-Test nach dem Urlaub war negativ. Ich hatte unverdientes Glück.

Infos zum Buch



Marco Höne: Die Reisen des jungen Mr Happy. Über das ewige Jagen nach dem Glück und die Flucht vor der Sinnlosigkeit. Roman. 192 Seiten. Verlagshaus Römerweg. Wiesbaden 2021. Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag: 13 x 20,3 cm, 20 € (ISBN: 978-3-7374-1174-5). E-Book: 20 € (ISBN: 978-3-8438-0684-8).