Inter-Studie zu sportlichen Leistungen war falsch

Die Studie, die im Jahr 2018 zu Einschränkungen für intergeschlechtliche Sportlerinnen führte, ist zurückgenommen worden. Die beiden World-Athletics-Autor*innen Stéphane Bermon und Pierre Yves Garnier hatten in der Arbeit von 2017 einen kausalen Zusammenhang zwischen bestimmten Testosteron-Konzentrationen im Blut von Sportlerinnen und ihren Leistungen beschrieben.



Im Jahr darauf führte der internationale Leichtathletik-Dachverband dann die neuen Regeln ein. Nun veröffentlichten die Wissenschaftler*innen im "British Journal of Sports Medicine" eine Korrektur. Zusammenfassung: Einen Beweis für die aufgestellte Behauptung gibt es nicht.



Sportlerinnen durften nicht antreten



Damit fällt die einzige Studiengrundlage weg, mit der die Beschränkungen für weibliche intergeschlechtliche Athletinnen begründet worden waren. Die hatte sich auf Grundlage der Studie von 2017 auf die Distanzen zwischen 400 Metern und einer Meile (etwa 1,6 Kilometer) bezogen, da hier, wie es in den World-Athletics-Regeln heißt, "die stärksten die Leistung steigernden Vorteile von angehobenen Levels zirkulierenden Testosterons erzielt werden". Das läge, so die Annahme, an einem damit verbundenen Anstieg der Muskelmasse und -stärke sowie an einem gesteigerten Transfer und einer größeren Aufnahme von Sauerstoff durch höhere Hämoglobinwerte im Blut.



Läuferinnen, die bei internationalen Wettkämpfen über Distanzen von 400 Metern bis zu einer Meile starten wollten, mussten auf Grundlage der nun korrigierten Studie ihren Testosteronwert im Laufe eines durchgehenden Zeitraums von sechs Monaten auf unter fünf Nanomol pro Liter senken. Wer darüber lag und dennoch antreten wollte, musste hormonelle Mittel ähnlich der Anti-Baby-Pille einnehmen.

Hätte Semenya auch in Tokio Gold geholt?

Prominenteste Betroffene der Regelungen ist Caster Semenya. Die südafrikanische Läuferin konnte bei den olympischen Spielen von Tokio ihren Titel im 800-Meter-Lauf aufgrund der Regelungen nicht verteidigen. Sie hatte sich geweigert, aufgrund der Einschränkungen Hormone einzunehmen und ihren Testosteronwert zu senken. Stattdessen war sie auf die übrig gebliebene Disziplin des Laufes über 5.000 Meter ausgewichen. Hier verpasste sie im Juni in Regensburg das Ticket nach Tokio deutlich (queer.de berichtete).



Im Jahr 2019 hatte Semenya beim internationalen Sportgerichtshof Einspruch gegen die Regelungen des Leichtathletikverbandes eingelegt. Das Gericht bestätigte jedoch die Beschränkungen (queer.de berichtete). Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat sie im vergangenen Jahr eine Klage gegen Diskriminierung, herabwürdigende Behandlung sowie Missachtung ihres Privatlebens eingereicht (queer.de berichtete).



Nach einer weiteren Niederlage vor einem Schweizer Bundesgericht, bei dem sie sich über die Entscheidung des ebenfalls im schweizerischen Lausanne sitzenden internationalen Sportgerichtshofs beschwert hatte, hatte Semenya angekündigt: "Ich werde weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn – bis wir alle so frei laufen können, wie wir geboren wurden."

Weitere Läuferinnen von "fairer Diskriminierung" betroffen

World-Athletics-Präsident Sebastian Coe hatte die Regeln zuletzt aufgrund ihrer vermeintlichen wissenschaftlichen Grundlagen verteidigt, als Christine Mboma bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille über 200 Meter gewonnen hatte. Im Juli waren bei ihr sowie ihrer ebenfalls namibischen Kollegin Beatrice Masilingi bei Blutuntersuchungen natürliche Testosteronwerte gefunden worden, die den Regelungen widersprechen. Darum wurden beide Läuferinnen von der 400-Meter-Distanz ausgeschlossen (queer.de berichtete) – vermutlich zu Unrecht, wie sich nun herausstellt.



Die Organisation hatte öffentlich eingestanden, dass ihre Richtlinien diskriminierend seien, aber argumentiert, dass sie dennoch fair und notwendig seien. Auch die Gerichte waren dieser Argumentation auf Grundlage der nun zurückgezogenen Studie gefolgt. Die Studienautor*innen regten in ihrem neuen Text dazu an, dass unabhängige Forscher*innen sich der Frage nach einem Zusammenhang von überdurchschnittlich hohen Testosteronwerten insbesondere bei intergeschlechtlichen Sportlerinnen und möglicherweise unfairen Vorteilen im Wettbewerb annehmen.