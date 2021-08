Berlin: Mann homophob beleidigt und beraubt

Heute, 19:48h, noch kein Kommentar

Polizeieinsatzkräfte nahmen am Sonntagmorgen in Prenzlauer Berg zwei Männer nach einem Raub fest. Wie die Hauptstadtpolizei am Sonntag meldete, habe ersten Erkenntnissen zufolge ein 28-Jähriger gegen 4.45 Uhr eine Bar in der Eberswalder Straße verlassen, wo ihn zwei 18-jährige Männer zuvor bedrängt und homophob beleidigt haben sollen.



Im weiteren Verlauf sollen die beiden Gleichaltrigen auf den jungen Mann eingeschlagen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend soll das Duo zudem versucht haben, dem Mann die Handtasche zu entreißen. Als dies misslang, soll einer der mutmaßlichen Täter das Handy aus der Tasche des Angegriffenen gestohlen und ihn bedroht haben.



Eine aufmerksame Passantin, die den Vorfall beobachtete, sei dann zum nahegelegenen Polizeiabschnitt geeilt und habe den Vorfall gemedeldet. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten nahmen die Tatverdächtigen schließlich noch vor Ort fest. Das bei der Durchsuchung der Festgenommenen gefundene Mobiltelefon wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt, das gefundene Pfefferspray beschlagnahmt.

Angegriffener erlitt Gesichtsverletzung

Der attackierte junge Mann erlitt leichte Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten, so die Polizei. Die mutmaßlichen Räuber seien für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht worden und dann nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei einem der Männer wieder freigelassen worden.



Weitere Angaben zu den Beteiligten machte der Polizeibericht wie bei Erstmeldungen üblich nicht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen schweren Raubes führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt, der unter anderem bei vermuteter Hasskriminalität zuständig ist.



Die Berliner Polizei macht mögliche Gewalttaten aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (pm/cw)