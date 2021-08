CSD Taucha nach Bedrohungen von Neonazis abgebrochen

Heute, 07:05h,

Der erste Christopher Street Day in der sächsischen Stadt Taucha musste am Sonntagnachmittag vorzeitig beendet werden. Die von der linksjugend Nordsachsen organisierte Demonstration mit anschließender Kundgebung unter dem Titel "Lieb doch, wen Du willst" wurde ab 14 Uhr immer wieder von Neonazis gestört. Die Teilnehmer*innen hätten sich in der Kleinstadt nördlich von Leipzig nicht mehr sicher bewegen können, begründeten die Organisator*innen ihre Entscheidung: "Wir haben den CSD aufgrund der aggressiven Faschos, welche weitere mobilisierten, abgebrochen."



Wir wurden von einem hohen Polizeiaufgebot zum Bahnhof begleitet, sodass nun alle sicher in den Zug nach Hause konnten.

Was heißt das für uns?

Vor Ort bei der linken Wahlkampfveranstaltung war auch der Landtagsabgeordnete Marco Böhme. Die zunächst wenigen Polizist*innen seien "überfordert" gewesen, kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion in einem Tweet von der Demo: "Jetzt mehr Rechte aktiv im ganzen Stadtgebiet. Polizei bemüht sich Kräfte zu verstärken. CSD wird 16 Uhr abgebrochen." Die Kundgebung mit Musik und Redebeiträgen auf dem Markt war ursprünglich bis 21 Uhr angemeldet gewesen.

CSD-Teilnehmer*innen kamen sicher nach Hause



Flyer zum CSD Taucha

Zu gewaltsamen Übergriffen auf CSD-Teilnehmer*innen kam es in Taucha glücklicherweise nicht. Nach Angaben der linksjugend Nordsachsen wurden die Besucher*innen der vorzeitig beendeten Veranstaltung nach dem Eintreffen zusätzlicher Einsatzkräfte von Polizist*innen zum Bahnhof begleitet.



"Alle Menschen von vor Ort und die von außerhalb, sind nun wieder sicher zu Hause oder im Zug", schrieb der Abgeordnete Marco Böhme in einem weiteren Tweet. "Danke an alle Teilnehmenden die für Vielfalt & eine offene Gesellschaft in Taucha auf der Straße waren. Da Sicherheit vorgeht, haben wir den CSD wegen rechten Störern vorzeitig beendet."



"Wir kommen zahlreich wieder!"

Man lasse sich nicht einschüchtern, stellten die Veranstalter*innen nach den Neonazi-Störungen klar. "Wir kommen wieder, alerta!", schrieb die linksjugend Nordsachsen auf Twitter. "Schon jetzt steht fest: Wir kommen zahlreich wieder!", kündigte auch Philipp Rubach, linker Direktkandidat in Nordsachsen, nach den Vorfällen in einem Statement an.



Dass ein CSD aufgrund von Rechtsextremen vorzeitig beendet werden musste, sorgte auch in anderen Parteien für Entsetzen: "Taucha hat ein Problem", kommentierte der Leipziger Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) auf Twitter. Eine Aussage, die von der Initiative "Solidarische Alternativen für Taucha" bestätigt wird. In den vergangenen Monaten hatte sie mehrfach auf Neonazi-Vorfälle in der sächsischen Kleinstadt aufmerksam gemacht. (cw)