Doppelmord an lesbischem Ehepaar

Crystal Michelle Turner (l.) und Kylen Carrol Schulte wurden mutmaßlich ermordet (Bild: Facebook)

Von Jeja Klein

Heute, 12:57h,

In Moab in Utah ist ein lesbisches Ehepaar erschossen aufgefunden worden. Ermitler*innen gehen davon aus, dass eine bislang unbekannte dritte Person die beiden ermordet hat. Die beiden Frauen waren Campen und hatten sich zuletzt online über einen Mann beschwert, der in ihrer Nähe gezeltet habe. Dieser habe sie "zum Durchdrehen" getrieben.



Aufgrund des "weirdos", was man als "komischer Typ" übersetzen könnte, hätte das Paar zudem geplant, den Zeltplatz zu wechseln. Doch dazu kam es wohl nicht mehr. Einige Tage später wurden die Leichen der Beiden bei einer von Freund*innen und Familie organisierten Suche gefunden. Sie wiesen Schusswunden auf.



Polizei: Wohl kein erweiterter Suizid



Bei den Toten handelt es sich um die 38-jährige Crystal Michelle Turner sowie die 24-jährige Kylen Carrol Schulte. Das Ehepaar war zuletzt am vergangenen Samstag in einer Bar im nahegelegenen Örtchen Moab gesehen worden. Gefunden wurden sie am Mittwoch. Die Polizei machte deutlich, dass sie nicht von einem erweiterten Suizid, also von einem von Selbstmord gefolgten Mord, ausgeht. Ihr Verschwinden war bemerkt worden, als eine der Frauen nach dem Campingwochenende nicht auf der Arbeit erschienen war.



Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass sie nicht von einer akuten Gefahr für die Öffentlichkeit durch einen flüchtigen Täter ausgeht. Man gehe gegenwärtig jedem Hinweis nach, auf den man in dem Fall aufmerksam werde, und sei für weitere Informationen ansprechbar. Details zu einem möglichen Verdächtigen nannten die Beamten derweil nicht.

Familie wurde im Netz mit Geld unterstützt

Die Familie von Kylen Carrol Schulte setzte eine Crowdfunding-Seite auf, um bei den Kosten für die Überführung des Leichnams sowie der Beerdigung unterstützt zu werden. Inzwischen sind dort knapp 30.000 Dollar zusammen gekommen.



Das Paar habe seine gemeinsame Zeit gern mit Campen verbracht, hieß es von der Familie (Bild: Facebook)

Über die Ermordete heißt es auf der Seite, ihr Herz sei immer voll mit Liebe, Leben und Gott gewesen. Sie sei die beste Schwester, Tochter, Nichte und Cousine und ein wahrhaft freier Geist gewesen, der für die Freude im seinem Herzen gelebt habe, nicht für den Hass in der Welt. Laut der Seite auf der Plattform GoFundMe sei bereits der jüngere Bruder der Frau erschossen worden, als er erst 15 Jahre gewesen sei. Darum sei es für die Familie besonders schwer, nun noch ein zweites Kind zu Grabe zu tragen.

Utah ist Hochburg der Mormonen

Der westliche Bundesstaat ist mit seiner Hauptstadt Salt Lake City bekannt für die hier lebende religiöse Gemeinde der Mormonen. Sie stellen in dem im Westen des Langes gelegenen Bundesstaat deutlich die religiöse Mehrheit. Im Jahr 2020 wurde das seit 1935 geltende Verbot der Polygynie, also der Vielehe von Männern mit mehreren Frauen, gelockert. Zudem gilt Utah als besonders rechts stehend. Die Republikaner gewinnen Wahlen in dem Staat regelmäßig mit großem Vorsprung.