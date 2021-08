Mehr als hundert Gruppen für CSD-Demonstration in Köln angemeldet

"Party like it's 2019" ist auch im zweiten Corona-Jahr nicht möglich (Bild: ColognePride)

Für die Demonstration zum diesjährigen Christopher Street Day in Köln haben sich mehr als hundert Gruppen, Vereine und Organisationen angemeldet. "Wir freuen uns sehr über die positive Anmelderesonanz der Teilnehmenden", erklärte der Verein Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST), der den CSD veranstaltet, am Montag. Unter dem Motto "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!" sollen an diesem Sonntag tausende Menschen auf einer coronabedingt abgeänderten Strecke vom Bayernring zum Deutzer Bahnhof ziehen.



Am Demonstrationszug teilnehmen dürfen nur Geimpfte, Genesene und negativ auf das Coronavirus Getestete. Zudem müssten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, wie die Veranstalter*innen erklärten. Auf den Wägen sei die maximale Zahl der Mitfahrenden reduziert worden.



Diese Regeln gelten jedoch nicht für das Publikum: "Bei der geänderten Strecke ist wesentlich mehr Platz für die Zuschauenden vorhanden, womit das Abstandhalten vereinfacht wird", so der KLuST. Zusätzlich soll die Demonstration live über die sozialen Netzwerke übertragen werden.

CSD-Veedel mit Einlassbeschränkungen

Rund um die Lanxess-Arena soll von Freitag bis Sonntag außerdem ein "CSD Veedel" entstehen, also ein Viertel "für alle Menschen, egal woher sie kommen, wie sie aussehen und wen sie lieben". Dort wird es eine Hauptbühne mit Programm geben, eine Kultur- und Tanzbühne, eine Picknickwiese sowie Bierwagen und Info- und Verkaufsstände. Das Programm der Hauptbühne zeigt der CSD ebenfalls per Stream in sozialen Medien.



Zum CSD-Veedel gibt es Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Am Zugang West befindet sich zudem auch ein Corona-Testzentrum. Innerhalb des Geländes gelten die AHA-Regeln – sollte Abstandhalten nicht möglich sein, etwa am Eingang, muss eine Schutzmaske getragen werden.



(Bild: ColognePride)

Das zwei Wochen dauernde Rahmenprogramm wird noch über die CSD-Demo hinaus bis zum 5. September laufen. Es bietet nach Angaben der Organisator*innen dieses Mal "vielen interessante, diverse und politische Veranstaltungen der verschiedensten Arten". Alle Events sind auf der Homepage colognepride.de aufgeführt.



Um die queere Community während des CSDs sichtbarer zu machen, wurde unter anderem erneut die Deutzer- und Zoobrücke mit Regenbogenfahnen beflaggt. (AFP/dk)