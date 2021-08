Theo Weigel bedauert ablehnende Haltung gegenüber Schwulen und Lesben

Heute, 11:22h,

Der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) hat in der am Dienstagabend ausgestrahlten Dokumentation "ZDFzeit: Volksparteien ohne Volk?" seine frühere Haltung zu Homosexuellenrechten bedauert, weil sie falsch gewesen sei.



In der knapp 45-minütigen Sendung, in der es um den Niedergang der großen Volksparteien ging, war auch kurz die Ehe für alle Thema, die laut der ZDF-Sprecherin "für manchen eine Grenzüberschreitung – für andere ein Zeichen des gesellschaftlichen Wandels" darstelle. Waigel erklärte zu diesem Thema wörtlich: "Ich würde manches, was ich in den Siebzigerjahren zu dem Thema Ehe, Familie, gleichgeschlechtliche Gemeinschaft und anderem mehr gesagt habe, heute nicht mehr wiederholen. Und zwar nicht, weil sich der Zeitgeist geändert hat, sondern weil ich überzeugt bin, dass die heutige Auffassung richtiger ist als die damalige."

Jahrzentenlange CSU-Karriere

Der heute 82-jährige Waigel ist ein CSU-Gewächs: 1960 trat er der Partei bei – also in einer Zeit, in der noch der schwulenfeindliche Paragraf 175 in seiner Nazi-Version in der Bundesrepublik Gültigkeit hatte. Von 1971 bis 1975 war Waigel Landesvorsitzender der Jungen Union in Bayern. Von 1988 bis 1999 war er CSU-Vorsitzender. Bis heute ist Waigel neben Edmund Stoiber und Horst Seehofer CSU-Ehrenvorsitzender.



Dem Bundestag gehörte der gebürtige Schwabe außerdem von 1972 bis 2002 an. Besonderen Einfluss auf die politische Entwicklung übte er als Bundesfinanzminister von 1989 bis 1998 aus. So hatte er einen großen Anteil daran, die europäische Gemeinschaftswährung zu etablieren. Die Bezeichnung Euro geht auf einen von Waigel im Dezember 1995 im Europäischen Rat eingebrachten Vorschlag zurück. Er äußerte sich während seiner politischen Karriere hauptsächlich zu Finanzthemen. Zu den Makeln in seiner Wahlverhalten gehört, dass er 1997 als einer von 138 Abgeordneten gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe stimmte – neben noch immer aktiven politischen Figuren wie Friedrich Merz, Horst Seehofer und Erika Steinbach.



Die Sendung "ZDFzeit: Volksparteien ohne Volk?" ist noch bis August 2022 in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Äußerung Waigels zu Homosexuellenrechten ist ab 18:45 Minuten zu sehen. (dk)