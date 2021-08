Berlin: gleich&gleich e.V. sucht Sozialpädagoge / Sozialarbeiter

Heute, 11:00h, noch kein Kommentar

Wir suchen für unser stationäres und ambulantes Angebot im Betreuten Wohnen für junge lgbt*i*qa+ Menschen, einen



Sozialpädagogen / Sozialarbeiter,



der sich selbst als männlich definiert und schwul, trans*, inter*oder queer ist.



Wir bieten:

• einen freundlichen Arbeitsplatz in einem bunten und diversen Team

• eine unbefristete Stelle (35 WoStd.)

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

• Vergütung angelehnt an den TVL-S (Entsprechend der Erfahrung)

• 30 Tage bezahlter Urlaub

• Kollegiale Beratung, regelmäßig Team- und Fallsupervision

• Regelmäßige interne und externe Fortbildungen



Ihre Aufgaben:

• Betreuung der jungen Menschen im Co-Betreuungssystem

• Bezugsbetreuung – Stabilisierung unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Mitwirkung bei der Hilfeplanung

• (Mit)Gestaltung von Gruppen- und Freizeitpädagogischen Angeboten

• Umsetzung des Einrichtungskonzeptes und der Leistungsvereinbarung

• Fachliche Dokumentation



Ihr Profil:

• Studium der Sozialpädagogik/ Soziale Arbeit BA/MA/Diplom

• Eine therapeutische Zusatzqualifikation ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich

• Teamfähigkeit

• Flexibilität, Belastbarkeit und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit sind Grundvoraussetzung.



Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von BPoC-Personen und Menschen mit Berufserfahrung im Bereich der ambulanten bzw. stationären Jugendhilfe.



Bewerbungen bitte bis 21.09.2021 an: