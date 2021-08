Heute, 05:35h,

Trotz anhaltendem Regen und Corona-Pandemie sind am Sonntag Tausende Menschen bei der Christopher-Street-Day-Parade durch Köln gezogen. Der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) als Veranstalter zählte 10.000 Menschen. Für den Demonstrationszug hatten sich mehr als hundert Gruppen, Vereine und Organisationen angemeldet. Alle Teilnehmenden mussten geimpft, genesen oder getestet sein und Mundschutz tragen.



"Der Regen kann machen was er will, aber er kriegt die Sonne in unseren Herzen nicht weg", sagte die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), bei der Eröffnung der Demonstration mit dem Motto "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark.". Auch dieses Jahr sei der CSD in Köln nicht nur ein Fest, sondern auch eine politische Ansage. "Nach diesen langen, langen Monaten der Distanz merken wir doch, wie wichtig der Zusammenhalt ist", sagt Roth.

Wie gut, dass es Regenbogenschirme gibt

Viele CSD-Teilnehmer*innen trugen Fahnen, Masken oder Schirme in den Farben der Regenbogenflagge. "Dieses Symbol ist unserer Community sehr wichtig", sagte Jens Pielhau vom Vorstand des KLuST in seiner Ansprache. "Sie zeigt, dass wir bei allen Unterschieden eine einigende Stärke haben." Zum Wetter meinte er: "Wenn es auch nicht so sonnig ist, aber ihr habt wenigstens alle strahlende Augen."



Die Oberbürgermeisterin kam nicht zum CSD

Mit scharfen Worten kritisierte Pielhau die Kölner Oberbürgermeister Henriette Reker (parteilos), die trotz einer früheren Zusage nicht zur Eröffnung und zum CSD gekommen war. Als Vertretung schickte sie Bürgermeister Andreas Wolter. Der Grünen-Politiker begrüßte Gäste aus den Kölner Partnerstädten Kattowitz, Lille und Esch-sur-Alzette.



Heute mit @LutzvanderHorst beim #CSD auf der Bühne. Ich war nur das Vorprogramm. Politik plus stimmungskillender Aufruf zum Maskentragen. Er brachte mit Injection of Love das Publikum zum Kochen. Präventions-Rock. Schade dass ich nicht singen kann pic.twitter.com/sFG77B4vnG Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 28, 2021 Twitter / Karl_Lauterbach

Um die erforderlichen Abstände einzuhalten, war der traditionelle Streckenverlauf der Parade geändert worden – sie verlief dieses Jahr nicht durch die engen Innenstadtstraßen, sondern linksrheinisch über die breite Rheinuferstraße zum Heumarkt und dann über die Deutzer Brücke zum Deutzer Bahnhof. Die Polizei meldete nach Beendigung "keine besonderen Vorkommnisse". (cw/dpa)