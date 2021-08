Sachsen erlässt Genderverbot an Schulen

Heute, 14:19h,

Schulen im Freistaat Sachsen ist es künftig untersagt, bestimmte Formen der geschlechtergerechten Sprache in Korrespondenz mit Eltern oder Schüler*innen anzuwenden. Wie die "Dresdner Neuen Nachrichten" (Bezahlartikel) am Montag berichtete, gehe dieses Verbot aus einem Schreiben des Hauses von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hervor.



Wörtlich heiße es demnach in einem von zwei Männern verfassten ministeriellen Rundschreiben: "Die Verwendung von Sonderzeichen, wie Gender-Stern, Gender-Doppelpunkt, Gender-Unterstrich oder Doppelpunkt im Wortinneren, erfüllt weder die Kriterien für eine gendergerechte Schreibung noch entspricht sie den aktuellen Festlegungen des Amtlichen Regelwerks, welches die Grundlage für die deutsche Rechtschreibung bildet und somit auch für die Schulen gilt." Daher seien Gendersternchen und Co. "im Bereich der Schule und in offiziellen Schreiben von Schulen nicht zu verwenden."



Dennoch beharren die Autoren nicht darauf, nur männliche Formen zu verwenden. Sie bieten als Alternativen für Gendersternchen und Co. etwa geschlechtneutrale Formulierungen ("Lehrkräfte", "Jugendliche") oder Paarformen an (die Anschrift des Schreibens lautet: "Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrter Schulleiter"). Auch Passivformen oder Umschreibungen wie "Alle, die dieses Angebot nutzen" dürften verwendet werden, um nicht nur Männer anzusprechen.

Debatte um Genderverbote voll entfacht

Die Debatte über Gendersternchen und ähnliche Sprachkonstrukte wie den Gender-Doppelpunkt hat in den vergangenen Jahren an Härte gewonnen. Ziel des Vorgehens ist es insbesondere, Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Auch nichtbinäre Menschen sollen so in die Sprache integriert werden. Insbesondere konservative Politiker*innen wehren sich aber gegen den Versuch, Sprache auf diese Art geschlechtergerechter zu machen – und wollen mit Gesetzen Genderverbote verankern, wie es etwa der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß forderte (queer.de berichtete). Auch der Bayerische Rundfunk erließ ein weitgehendes Genderverbot in TV- und Radiosendungen (queer.de berichtete).



Sogar beim ersten Triell zwischen die Kanzlerkandidat*innen am Sonntagabend spielte geschlechtergerechte Sprache eine Rolle. Favorit Armin Laschet (CDU) erklärte, es gebe wichtigere Themen und behauptete zudem, Durchschnittsleute würden das Gendersternchen "nicht verstehen" (queer.de berichtete). (dk)