Am Mittwoch startet das queerfilmfestival

Heute, 15:15h, noch kein Kommentar

Auch in diesem Jahr lädt das queerfilmfestival ins Kino: Vom 1. bis 5. September zeigt der Filmverleih Salzgeber die nach seiner Einschätzung "besten queeren Filme des Jahres" in elf Städten. Partner sind Filmtheater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien.



Das Programm umfasst 15 herausragende nicht-heterosexuelle Filme. Mit dabei sind Highlights aus Cannes, San Francisco, Rotterdam, London und von der Berlinale. Bis auf wenige Ausnahmen laufen die Filme als deutsche Erstaufführungen.



queer.de begleitet das queerfilmfestival mit einem täglichen Event-Blog. (mize)

Live-Ticker (Reload)

30.08., 15:04h

Noch zwei Tage bis zum Festivalbeginn



Szene aus "Firebird" (Bild: Salzgeber)

Den Auftakt des queerfilmfestivals macht der packende historische Liebesthriller "Firebird" von Peeter Rebane. Darin verliebt sich ein junger Soldat auf einem sowjetischen Luftwaffenstützpunkt in einen Kampfpiloten, während der Kalte Krieg seinen Höhepunkt erreicht. In einem Interview mit dem "cinema"-Reporter Scott Orlin sprachen der Regisseur und der Hauptdarsteller/Co-Autor Tom Prior via Zoom über die Entstehung und die Besonderheiten des Films – und wie dieser in Russland aufgenommen wurde.



Szene aus "Tove" (Bild: Salzgeber)

"Firebird" basiert auf einer wahren Geschichte – wie auch viele andere der Filme aus dem diesjährigen Programm. So etwa das mitreißende Biopic "Tove" von Zaida Bergroth über das aufregende Leben der Autorin und Zeichnerin Tove Jansson, die mit ihren "Mumin"-Büchern und -Comics weltweit berühmt wurde und völlig selbstverständlich mit den Geschlechterrollen ihrer Zeit brach.



Neben elf Spielfilmen laufen auf dem queerfilmfestival auch vier Dokumentarfilme. So etwa "Genderation" von Monika Treut. Über zwei Jahrzehnte nach ihrem queeren Filmklassiker "Gendernauts" sucht Treut die einstigen Pionier*innen der Transbewegung in Kalifornien auf und fragt sie, wie sich ihr Leben verändert hat.



Wer die vielleicht tollsten queeren Filme des Jahres auf der großen Leinwand erleben möchte, kann die Tickets online auf den Webseiten der Kinos kaufen. Alle Infos finden sich auf der Festival-Homepage.