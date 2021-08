Berlin: L-MAG, Magazin für Lesben, sucht Chefredakteur:in

Heute, 16:59h, noch kein Kommentar

Wir suchen ab 1. November in Festanstellung (Vollzeit, Arbeitsbeginn flexibel):



Chefredakteur:in für L-MAG, Magazin für Lesben (w,m,d)



Was bieten wir?

• Inhaltliche und kreative Arbeit an der Schnittstelle zwischen Journalismus und LGBTIQ*-Aktivismus

• Eine offene Arbeitsatmosphäre mit Platz für eigene Ideen

• Ein Arbeitsumfeld, in dem Diversity großgeschrieben wird. Wir freuen uns explizit über Bewerbungen von Menschen aus unterschiedlichsten Communities

• Einen queeren Verlag mit einer lesbischen Geschäftsführung

• Immer genügend Kaffee, Wasser und Tee, sowie die Möglichkeit, 1-2 Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten

• Einen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin Kreuzberg



Was erwartet dich?

• Gestaltung und Weiterentwicklung eines einzigartigen Magazins, Print wie Online

• Leitung eines Teams: Redakteur:in, Onlineredakteur:in, Social-Media-Redakteur:in, Grafiker:in (alle Teilzeit)

• Klassische redaktionelle Tätigkeiten wie Themenfindung, Textvergabe, Produktion, Jahresplanung, Covergestaltung



Was solltest du mitbringen?

• Fundierte journalistische und redaktionelle Erfahrung, souveränes Redigieren von Texten

• Engagement, Teamfähigkeit und Leidenschaft für lesbisch-feministisch-queere Themen

• Sehr gute Kenntnis lesbischer Geschichte und Kultur, sowie aktueller queerer Debatten

• Lust auf die ganze Bandbreite lesbischer Sichtbarkeit, vom großen Promi-Interview bis zur kleinen Aktivist:innengruppe

• Versierter Umgang mit Office-Programmen



Bist du interessiert? Dann bewirb dich mit Lebenslauf, Arbeitsproben und einer Einschätzung, wo du L-MAG journalistisch und inhaltlich verortest.



Bewerbung bis Ende September an:



Fragen beantwortet gerne: Gudrun Fertig (Geschäftsführung), 030-23-55-39-34