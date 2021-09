Latzel-Prozess: Gericht bestellt "Homo-Heiler" als Gutachter

Von Micha Schulze

Heute, 07:05h,

Absurde Wende im Strafprozess gegen den evangelischen Pastor Olaf Latzel aus Bremen: Für die Berufungsverhandlung hat das Landgericht ein theologisches Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, inwieweit die diffamierenden Äußerungen des in erster Instanz wegen Volksverhetzung verurteilten Pastors zu Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit biblisch gedeckt seien. Bestellt wurde mit Christoph Raedel ein Theologieprofessor, der Homosexualität für "unvereinbar mit der christlichen Lehre" hält und sich für Menschen einsetzt, "die eine Veränderung ihrer Orientierung ersehnen".

Raedel glaubt an "Veränderbarkeit sexueller Präferenzen"



Christoph Raedel (Bild: FTH)

Raedel ist Vorsitzender des Arbeitskreises für evangelikale Theologie (AfeT) und Professor für Systematische Theologie und Theologiegeschichte an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) in Gießen. Seine queerfeindlichen Ansichten sind kein Geheimnis. In einem von der FTH auf der Homepage veröffentlichten Papier (PDF) begründet der Professor in sieben Punkten, warum die evangelische Kirche "praktizierte Homosexualität nicht gutheißen" dürfe. Es gehe u.a. um die "Integrität des Evangeliums in Lehre, Verkündigung und Leben" sowie die "Anerkennung der Autorität der Bibel".



In der Stellungnahme aus dem Jahr 2019 warnt Raedel seine Kirche auch davor, sich das "erst wenige Jahrzehnte alte Konzept der 'sexuellen Identität' unkritisch zu Eigen" zu machen. Der Theologe geht von einer "Veränderbarkeit sexueller Präferenzen" aus und fordert Unterstützung für Menschen, "die sich von Ihrer Kirche Weisung und Begleitung in einem Leben sexueller Enthaltsamkeit wünschen, die eine Veränderung ihrer Orientierung ersehnen".



Auch für das Anfang des Jahres erschienene Buch "Identität: Christ. Orientierung: schwul. Lebensstil: enthaltsam" von Wesley Hill fand der Theologieprofessor lobende Worte. Der Band sei ein "starkes Zeugnis für Gottes erneuernde Kraft im Leben von Christen, die nicht zulassen, dass ihre Sexualität definiert, wer sie sind", wird Raedel vom Verlag zitiert.

Staatsanwaltschaft hatte keine Einwände gegen Raedel

Christoph Raedel wurde nach Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) von Olaf Latzels Verteidigung vorgeschlagen. Die Staatsanwaltschaft stimmte der Bestellung als Gutachter zu. Dem Theologieprofessor sei ein abgestimmter Fragenkatalog vorgelegt worden.



Bei der juristischen Beurteilung, ob Latzels Äußerungen den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllten, müsse das Grundrecht der Religionsfreiheit beachtet werden, erklärte ein Sprecher des Landgerichts gegenüber der evangelikalen Nachrichtenagentur IDEA. Deshalb spiele es für das Verfahren eine zentrale Rolle, ob die Aussagen "noch von der Bibel gedeckt sein können".



Das schriftliche Gutachten soll nach Angaben des Sprechers bis Ende Oktober vorliegen. Die Berufungsverhandlung gegen Olaf Latzel wird allerdings voraussichtlich erst Anfang kommenden Jahres beginnen, da die zuständige Kammer bis Dezember ausgebucht sei.



Latzel bezeichnete Homosexualität als "todeswürdig"



Latzel war letzten November vom Amtsgericht wegen Aufstachelung zum Hass gegen Homosexuelle zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro (90 Tagessätze) verurteilt worden (queer.de berichtete). Anlass für den Prozess gegen den Pastor der St.-Martini-Gemeinde waren auf Youtube veröffentlichte Äußerungen Latzels in einem "Eheseminar". Darin bezeichnete er gelebte Homosexualität pauschal als "Degenerationsform von Gesellschaft" und als "todeswürdig". Die LGBTI-Community beschimpfte er als "Gender-Dreck". Außerdem warf er CSD-Besucher*innen vor, "Verbrecher" zu sein (queer.de berichtete).



Nachdem Latzels Gemeinde mehrfach mit dem Austritt aus der Bremischen Evangelischen Kirche gedroht hatte, erlaubte diese ihm trotz der Verurteilung seit April, bis zum Abschluss des Strafverfahrens erneut zu predigen (queer.de berichtete). Er sollte sich nur für eine LGBTI-feindlichen Äußerungen entschuldigen.



Die angebliche Entschuldigung fiel allerdings windelweich aus – und erweckte gar den Eindruck, viele Schwule und Lesben seien "militante Aggressoren". Konkret sagte Latzel Ende April nach einem Gottesdienst: "In dem Eheseminar sprach ich an einer Stelle von Verbrechern. Dieses bezog sich nicht auf homosexuell lebende Menschen, sondern auf militante Aggressoren, die uns als Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben", so Latzel. "Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich generell alle Homosexuellen für Verbrecher hielte, will ich mich dafür entschuldigen." Der Evangelischen Kirche in Bremen reichte diese "Entschuldigung" aus.



Latzel ist Chef einer von 61 Kirchengemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche. Er war bereits wiederholt wegen Ausbrüche gegen queere Menschen oder Angehörige anderer Religionen aufgefallen. Die "Frankfurter Rundschau" bezeichnete ihn deshalb bereits vor seinen Äußerungen im Ehe-Seminar als "Hetzprediger von der Weser".