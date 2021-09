Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in

Heute, 07:41h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin bietet unterschiedliche Hilfen für LSBTI*. Dazu gehört u.a. Beratung, Betreuung, Wohnangebote, Vor-Ort Arbeit und Testangebote. Mit über 160 Mitarbeitenden gehört sie zu einer der größten Einrichtungen Europas.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Sozialarbeiter*in



oder vergleichbare Qualifikation für ca. 30 Stunden. Bis Dezember 2021 sind 39 Stunden möglich.



Aufgaben:

• Sozial(-rechts)beratung für schwule / bisexuelle Männer, trans*, inter* Menschen und Menschen mit HIV / Aids / Hepatitiden, u.a. zu Leistungen der Sozialgesetzbücher I-XII Jobcenter, Sozialamt, Krankenversicherung, Schuldenregulierung, berufliche Bildung

• Psychosoziale Beratung / Gesprächsreihen und Krisenberatung

• Anleitung von Gesprächsgruppen / ggfls. Begleitung von Selbsthilfegruppen

• Beratung im Drugchecking

• Netzwerkarbeit

• Dokumentation und Statistik



Voraussetzungen:

• sehr gute Englischkenntnisse (B2 oder höher)

• sehr gute Kenntnisse über die Sozialgesetzbücher I-XII

• gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

• Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eine sorgfältige, systematische und zuverlässige Arbeitsweise

• teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

• (Berufs-) Erfahrung in der sozialen Beratung

• Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

• Kenntnisse im Bereich Sucht

• Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 21.9.2021 senden an , Kennwort A1/2021/10 – Sozialberatung



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 446688-101.