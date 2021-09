Niederlande: Monogame Schwule dürfen Blut spenden

Heute, 05:18h, noch kein Kommentar

Homosexuelle Männer in den Niederlanden können ab sofort etwas leichter Blut spenden. Voraussetzung ist allerdings, dass sie seit mindestens zwölf Monaten in einer festen monogamen Beziehung leben, teilte die landesweite Blutbank am Mittwoch mit.



Bislang waren Männer, die Sex mit Männern haben, (MSM) in den Niederlanden nur zur Blutspende zugelassen, wenn sie seit mindestens vier Monaten enthaltsam lebten. Bereits seit 2015 sei die Blutbank bemüht, die Blutspende für mehr homo- und bisexuelle Männer zu öffnen, erklärte Blutbank-Chef Tjark Tjin-A-Tsoi. Nun werde die Risikoeinschätzung angepasst, wovon man sich einige Hundert zusätzliche Blutspender verspreche.

Ende der Diskriminierung nicht in Sicht

Vom kommenden Jahr an seien auch Lockerungen für MSM ohne festen Partner geplant, hieß es von der Blutbank. Zunächst werde jedoch geprüft, ob die neue Regel für monogame Paare auch funktioniere.



In Zukunft sollen Blutspender*innen in den Niederlanden spezifischer nach Verhaltensweisen gefragt werden, die das Risiko auf per Blut übertragbare Infektionen erhöht. Dies sei aber gar nicht so einfach, denn die Fragen müssten die Risiken erfassen und den potenziellen Spender*innen nicht in Verlegenheit bringen, behauptete die Blutbank. Wichtig sei, dass auf Blutspenden angewiesene Menschen sich weiter auf deren Sicherheit verlassen könnten.

Auch Lockerungen in Deutschland geplant

Mehrere andere Länder – etwa Spanien und Italien – machen allerdings bereits vor, dass eine sichere Blutspende auch ohne Diskriminierung möglich ist. Auch Großbritannien kündigte im Juni eine Gleichbehandlung von Homo- und Heterosexuellen an (queer.de berichtete). Deutschland hinkt dieser Entwicklung hinterher: Zwar wurde 2018 das Totalverbot für schwule und bisexuelle Männer hierzulande aufgehoben, Angehörige dieser Gruppe dürfen aber aktuell nur Blut spenden, wenn sie zwölf Monate lang keinen Sex gehabt haben.



Nach einer Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist ab Herbst eine weitere Lockerung geplant – eine Gleichbehandlung lehnen die Behörden aber nach wie vor ab. Künftig sollen in Deutschland schwule und bisexuelle Männer bereits nach vier- statt zwölfmonatiger Sex-Karenzzeit Blut spenden dürfen – diese Voraussetzung müssen heterosexuelle Männer nicht erfüllen. Eine Ausnahme soll zudem für monogame schwule Paare gelten, wenn sie schon vier Monate zusammen sind (queer.de berichtete). (cw/dpa)