Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter*in für Bereich Empfang

Heute, 14:33h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeiter*in für den Bereich Empfang



für 35 Stunden/wöchentlich.



Die Schwulenberatung Berlin bietet Beratung und Unterstützung für schwule Männer, lesbische Frauen, trans* und inter* Menschen und Menschen mit HIV und Hepatitis.



Täglich melden sich viele Ratsuchende persönlich oder telefonisch, aber ebenso Anwohnende, Gäste und Kolleg*innen.



Die Arbeit wird aktuell zwischen 9.00-19.00 Uhr am Standort Charlottenburg und 10.00 – 18.00 Uhr am Standort in Kreuzberg ausgeführt, vertretungshalber am Standort am Hermannplatz.



Aufgaben:

• Telefonannahme und Email-Korrespondenz

• Besucher*innenempfang

• Organisation von empfangsbezogenen Arbeitsabläufen

• Vor- und Nachbereitung/Mithilfe bei Veranstaltungen

• Versand von Informationsmaterialien/tgl. Ausgangspostversand



Voraussetzungen:

• Freundliche und höfliche Umgangsformen

• Zugehörigkeit zu LSBTI* und gute Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten

• Sehr gute Deutsch (C 1) und sehr gute Englischkenntnisse (C 1)



Erwünscht:

• Berufserfahrung im Bereich Empfang oder Kundenservice

• Kenntnisse über Homosexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Gesundheit und Soziales

• eine sorgfältige, Arbeitsweise

• teamfähig, engagiert und flexibel (u.a. wechselnde Schichten an verschiedenen Standorten)

• Migrationshintergrund

• Führerschein



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Supervision und Fortbildung



Bewerbungen bitte per E-Mail bis zum 19.09.2021 senden an (Kennwort A1/2021/11 Empfang).



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz oder Christoph Staiger unter Tel. (030) 44 66 88-111.