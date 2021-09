ABBA: Neue Songs, neues Album, Hologramm-Konzert

Heute, 19:23h, noch kein Kommentar

Bei einer Live-Übertragung aus mehreren Städten weltweit hat die schwedische Band ABBA am Donnerstag ihre ersten neuen Songs seit rund 40 Jahren vorgestellt. "I Still Have Faith In You" wurde dabei als Musikvideo eingespielt und direkt danach im Youtube-Kanal der Band veröffentlicht.

Björn Ulvaeus und Benny Andersson stellten in der Online-Show in einem live in London geführten Interview das geplante "Voyage"-Konzert vor, bei dem in einer extra dafür eingerichteten Halle in der britischen Hauptstadt die vier Bandmitglieder als Hologramme auftreten sollen, unterstützt von einer zehnköpfigen Liveband. 22 alte und neue Songs sollen bei der ca. 90 Minuten langen Show zu sehen sein, für das die Bandmitglieder für mehrere Wochen lang in einem Studio gefilmt wurden. Tickets für die Show, die am 27. Mai 2022 starten soll, können ab nächsten Dienstag über die Webseite abbavoyage.com bestellt werden.



Unter dem Namen "Voyage" soll auch ein Album mit insgesamt zehn neuen Liedern erscheinen, am 5. November. Ein zweiter neuer Song, "Don't Shut Me Down", findet sich inzwischen bereits auf Plattformen wie Spotify.

Das Quartett, Agnetha Fältskog, Anna-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson, hatte bereits 2018 die erste neue Musik eingespielt (queer.de berichtete). Diese wurde aber zunächst veröffentlicht. Anfang des Jahres hatte Björn Ulvaeus angekündigt, dass die Songs noch in diesem Jahr publiziert würden.



Die 1972 gegründete Popgruppe ABBA gehört zu den weltweit erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Nach dem Sieg des Eurovision Song Contest 1974 mit "Waterloo" hatte die Gruppe riesige Erfolge mit Hits wie "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All". Die vier Musiker*innen beendeten ihre gemeinsame Karriere im Jahr 1982.