Staatsanwaltschaft will beweisen, dass der Angeklagte schwul ist

Von Peter Fuchs

Heute, 06:02h,

Zum Start des 16. Verhandlungstags am Donnerstag am Amtsgericht Tiergarten arbeitete der Vorsitzende Richter Rüdiger Kleingünther bereits auf das geplante Ende des Strafprozesses hin und begann, den Ablauf der Plädoyers zu organisieren. In der Verhandlung gegen den #ArztOhneNamen wegen sexuellen Missbrauchs bei Analuntersuchungen in fünf Fällen wollte Kleingünther eigentlich am 23. September ein Urteil verkünden. Doch es kam anders.



Die Staatsanwältin setzte an, einen Beweisantrag zu stellen, der klären solle, wie sich der angeklagte Mediziner in der Berliner Schwulenszene bewege und welche sexuelle Orientierung er selbst lebe. Der mutmaßliche Grund: Obwohl der #ArztOhneNamen vor Prozessbeginn aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis machte, stellte sein Verteidiger Johannes Eisenberg dies an mehreren Verhandlungstagen in Frage. Es gebe keinen Beweis für das Schwulsein seines Mandanten und die sexuelle Orientierung sei auch nicht von Belang, behauptete der Anwalt (queer.de berichtete).

Zeuge soll über Partner des Arztes aussagen

Gegen das Vortragen des Beweisantrags erhob Eisenberg dann auch sofort Einspruch. Er beantragte den Ausschluss der Öffentlichkeit, während die Staatsanwältin den Antrag stelle, denn dieser sei ein Versuch, den Angeklagten "in seiner Intimsphäre anzugreifen" und "als Homosexuellen öffentlich bloßzustellen".



Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters erklärte die Staatsanwältin, dass ein Zeuge befragt werden solle, der davon berichten könne, dass der angeklagte Arzt mit einem seiner Patienten eine sexuelle Beziehung eingegangen sei. Außerdem solle die "öffentliche Darstellung in der Homosexuellenszene durch den Angeklagten selbst" Gegenstand der Hauptverhandlung werden.



Eisenberg hielt dagegen, dass die "Intimsphäre" seines Mandanten "besonders geschützt" werden müsse. Es sei auch keine Veranlassung gegeben, die sexuelle Orientierung als "behauptete Facette" in der Berichterstattung auftauchen zu lassen, weil sie im Arzt-Patient-Verhältnis seines Mandanten keine Bedeutung habe.

Anwalt spricht von "phantasmagorierter sexueller Orientierung"

Wie so oft in diesem Strafverfahren legte Eisenberg mit einem "argumentum ad hominem" nach, einem Argument, das er auf die Person der Staatsanwältin bezog. Man solle sich nicht um die von der Staatsanwältin "phantasmagorierte sexuelle Orientierung" seines Mandanten kümmern, sondern sich "Gedanken machen, warum die Staatsanwältin das wissen wolle". Schon seit den ersten Verhandlungstagen habe sie bei diesem Thema einen großen Eifer an den Tag gelegt, empörte sich Eisenberg.



Die Staatsanwältin reagierte auf die Attacke nicht. Erst als Eisenberg in den Gerichtssaal fragte, was davon zu halten sei, "dass eine Staatsbehörde die sexuelle Orientierung eines Bürgers wissen will", stellte die Anklägerin klar, dass für ihre Behörde Homosexualität nichts Ehrenrühriges sei.



Danach meldete sich mit Prof. Stefan König ein weiterer Verteidiger des #ArztOhneNamen zu Wort. Er habe inzwischen die Zeit genutzt, in den Gesetzen zu lesen und zitierte einen Paragrafen, dass ein Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Ermessen des Gerichts unter bestimmten Umständen zu erfolgen habe, wenn der Betroffene es selbst wolle. Diese Umstände schien das erweiterte Schöffengericht in einer geheimen Beratung als gegeben gesehen zu haben, denn der Vorsitzende Kleingünther schloss die Öffentlichkeit aus und die Staatsanwältin brachte den Beweisantrag ein.



Urteilverkündigung am 25. November geplant



Als Presse und Zuschauer*innen wieder in den Saal durften, gab Kleingünther bekannt, dass zu den bisher geplanten 22 Verhandlungstagen noch sieben weitere anberaumt werden. Die am Morgen abgesprochenen Abläufe der Plädoyers waren nun obsolet, als neuer Termin der Urteilsverkündung ist jetzt der 25. November vorgesehen.



Der Prozess wird am 13. September mit der Befragung von Mitarbeiter*innen der Praxis fortgesetzt. Thema ist der Untersuchungsstuhl, auf dem die mutmaßlichen Übergriffe stattgefunden haben sollen.