China verbannt "verweichlichte" Männer aus TV

Heute, 11:10h, noch kein Kommentar

Die Nationale Radio- und Fernsehbehörde Chinas (NRTA) hat die TV-Zensur verschärft: Künftig sollen nach dem Willen der Regierenden nur noch Männer mit eindeutig maskuliner Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen sein. Die Sender müssten laut einer neuen Anordnung "verweichlichten Männern und anderer abnormer Ästhetik entschlossen ein Ende bereiten". In dem Text wurde das Schimpfwort "Niang Pao" verwendet, das wörtlich "Mädchenpistolen" bedeutet und mit dem deutschen Wort Weichei übersetzt werden kann.



"Patriotisches, tugendhaftes und künstlerisches Ethos" sei künftig Pflicht im TV. Insbesondere in Kulturprogrammen müsse auf die Auswahl der Gäste geachtet werden.



Anlass ist, dass insbesondere südkoreanische und japanische Boybands die Ästhetik von chinesischen Sängern und Schauspielern beeinflusst. In den letzten Jahren feierten mehrere chinesische Musikgruppen große Erfolge, die sich an den ausländischen Vorbildern orientieren. Dazu zählen Bands wie TFBoys, Uniq, Super Junior-M and Exo-M.

Politik will "männliche" Vorbilder, um Geburtenrate zu steigern

Ein weiterer Anlass für diese Zensur sind offenbar sinkende Geburtenraten in der Volksrepublik. Die Behörden erklärten, dass "männliche" Vorbilder die Chinesen dazu animieren könnten, Kinder zu zeugen. Immer wieder kritisierten Politiker in den letzten Jahren männliche Stars, die sich schminken und nicht den traditionellen Geschlechterklischees entsprechen.



Bereits 2016 hatten die Behörden die Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebe im Fernsehen verboten (queer.de berichtete). Dies führt dazu, dass aus westlichen Sendungen offen schwule Männer herausgeschnitten werden. Im Mai entfernte ein chinesischer Fernsehsender etwa eine Szene mit dem deutschen Entertainer Riccardo Simonetti aus dem amerikanischen TV-Special "Friends: The Reunion". Simonetti hatte gesagt, dass er als schwuler Mann in seiner Jugend gerne Haare wie "Friends"-Schauspielerin Jennifer Anniston gehabt hätte (queer.de berichtete).

Auch Castingshows und "böse Werte" verboten

Die neuen TV-Regeln schränkt auch in anderen Bereichen die Freiheit der Fernsehsender ein. So dürften diese keine Realityshows – etwa wie die populären Gesangscastings – mehr zeigen. Stars müssten außerdem künftig "die korrekten politischen Werte vertreten" und "böse Werte" kritisieren.



Hintergrund der Aktion ist die von Staats- und Parteichef Xi Jinping betriebene "nationale Erneuerung". Ziel ist es, die moderne Unterhaltungsindustrie zurückzudrängen und stattdessen "die chinesische traditionelle Kultur, die revolutionäre Kultur und die fortgeschrittene sozialistische Kultur zu fördern". (dk)