Dachau: Katholischer Pfarrer wegen seiner Homosexualität erpresst

Das Gericht ersparte dem Täter einen Gefängnisaufenthalt (Bild: pixel2013 / pixabay

Heute, 17:02h,

Das Schöffengericht im oberbayerischen Dachau hat am Donnerstag einen 30-jährigen Mann wegen gewerbsmäßiger Erpressung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er vom einem schwulen katholischen Pfarrer Geld gefordert und gedroht hatte, seine sexuelle Orientierung öffentlich zu machen. Wie der Münchner "Merkur" berichtete, hatte der serbische Staatsbürger insgesamt 11.705 Euro von dem Geistlichen aus dem Landkreis Dachau erpresst.



Demnach drohte der Täter dem Pfarrer seit Dezember 2020, Videos zu veröffentlichen, die dessen sexuelle Orientierung beweisen würden – sogar an Heilig Abend verlangte er eine Zahlung. Dabei schrieb er seinem Opfer in Chats Sätze wie "Sie wollen doch nicht Job und Wohnung und alles, was damit zusammenhängt, verlieren". Erst als der Pfarrer in finanzielle Schwierigkeiten geriet und sich Dritten offenbarte, wurde die Justiz eingeschaltet.

Täter hatte hohe Schulden

Als Grund für die Tat hatte der 30-Jährige – ein arbeitsloser, alleinerziehender Vater von zwei Kindern – hohe Schulden angegeben. Er habe etwa 20.000 Euro bei Sportwetten und privaten Pokerspielen verloren. Seine Gläubiger hätten dabei das Geld "mit Nachdruck" eingefordert.



Die Staatsanwaltschaft hatte ein Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung gefordert. Das Gericht hielt dem Täter aber zugute, dass er geständig war und dem Opfer damit eine Aussage ersparte. So musste in der Verhandlung nicht thematisiert werden, in welchem Verhältnis die beiden standen. Außerdem nimmt der 30-Jährige am Täter-Opfer-Ausgleich teil. Die vom Pfarrer erpresste Summe werde er in Raten zurückzahlen. (cw)