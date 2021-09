Laschets Bildungsexpertin gegen Gendern in Schleswig-Holstein

Von Jeja Klein

Im Mai noch gegen "staatlich verordneten Zwang", jetzt schon im Team "Gendern verbieten": Karin Prien (CDU), Schatten-Bildungsministerin in Armin Laschets Wahlkampfteam, hat geschlechtergerechte Sprache an Schulen in Schleswig-Holstein untersagt. Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des nördlichen Bundeslandes sagte gegenüber den "Lübecker Nachrichten", "Gendersternchen, Binnen-I und Unterstrich" seien "in der Schule grundsätzlich nicht gestattet".



Anordnung oder Wahlkampfgetöse?



Unklar ist, wie bindend ihre Äußerungen nun für Lehrkräfte und Schüler*innen von Flensburg bis Lübeck sind. Das "Hamburger Abendblatt" etwa wertete die Wortmeldung als erfolgtes Verbot, während das Redaktionsnetzwerk Deutschland in dem Statement gegenüber den "Lübecker Nachrichten" eine Absichtserklärung erkannt haben will. Immerhin erfolgte das "Verbot" nicht, wie jüngst in Sachsen, durch ein ministerielles Rundschreiben (queer.de berichtete).



Die Wortmeldung könnte womöglich eher wahlkämpferische Absichten haben. Schließlich wurde Prien erst am vergangenen Freitag als Teil von Kanzlerkandidat Armin Laschets "Zukunftsteam" vorgestellt. In ihrer Vorstellungsrede im Berliner Konrad-Adenauer-Haus betonte sie noch den Aspekt der Bildungsgerechtigkeit als Vorhaben für ein eventuelles Amt als Bildungsministerin in Bonn, dem Sitz des Ministeriums. Nun profilierte sie sich als erstes als Kandidatin, mit der es nach der Wahl ein bundesweites Verbot geschlechtergerechter Sprache geben könnte. Das Thema hatte mit dem Wahlkampf an Fahrt aufgenommen.

Früher war Prien gegen "Zwang" und "Verbote"

Im Mai hatte Prien sich noch gegen Verbote ausgesprochen und getwittert: "Sprache verändert sich mit der Gesellschaft, aber bitte ohne staatlich verordneten Zwang." In Abgrenzung zu einem weit verbreiteten Negativ-Image der Grünen schrieb sie zudem, Verbote passten nicht zur CDU. Das war eine Reaktion auf auf den publik gemachten Fall einer Kieler Lehrerin, die ein Binnen-I in eine Klassenarbeit hinein korrigiert haben soll.



Verbote passen nicht zur @CDU. Aber Schülerinnen und Schüler, wie Studierende dürfen jedenfalls keine Nachteile erfahren, wenn sie nicht gendern! Sprache verändert sich mit der Gesellschaft, aber bitte ohne staatlich verordneten Zwang.

Gegenüber den "Kieler Nachrichten" hatte Prien zum selben Anlass gesagt: "Ich trage dafür Sorge, dass in meinem Bereich eine zwangsweise Veränderung der Sprache nicht stattfindet." Das Thema "Gendersprache" entwickle sich zu einem Kulturkampf, bei dem sie den Eindruck habe, die Verfechter*innen wollten eher ihre politischen Auffassungen durchsetzen. Schon damals hatte sie außerdem darauf hingewiesen, dass geschlechtergerechte Sprache nicht den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung entspreche.



Nutzer*innen machen sich lustig über Prien



In einem Tweet verbreitete Prien am Sonntag selber einen Zeitungsbericht, wonach sie geschlechtergerechte Sprache verboten habe. Dazu kommentierte sie: "Gendersternchen. Wenn die versammelte Linke sich empört, dass an deutschen Schulen nach anerkannten Rechtschreiberegeln gelehrt und benotet wird. Wer Zusammenhalt will muss Regeln beachten und die Einhaltung einfordern!" Unter dem Tweet sammelten sich Widerspruch und Hohn. Der Journalist Robert Meyer stellte die beim Gendern übliche "Haben wir keine anderen Probleme"-Frage unter umgekehrten Vorzeichen.



Sie müssen als Ministerin aktuell sehr viel Zeit haben, wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Ist ja nicht so, als rollte gerade die vierte Welle der #Corona-Pandemie durch die Schulen.

Der Journalist Robert Meyer: "Haben wir keine anderen Probleme?"

Andere User*innen machten auf die falsche Rechtschreibung des Tweets der Ministerin aufmerksam, in dem die Einhaltung von Regeln als Grundlage des Zusammenlebens betont worden war. So fehle ein Komma, außerdem befinde sich in "Rechtschreiberegeln" ein falsches Fugen-E.



Auch das Fugen-E bei "Rechtschreiberegeln" ist meines Erachtens falsch. Es heißt ja auch nicht "Rechtschreibereform" oder "Rechtschreibeunterricht".



Auch das Fugen-E bei "Rechtschreiberegeln" ist meines Erachtens falsch. Es heißt ja auch nicht "Rechtschreibereform" oder "Rechtschreibeunterricht". Vielleicht sollte Minister @PrienKarin doch noch einmal die achte Klasse besuchen.

Streit ums Gendern seit August wieder hitziger

Ende August hatte das sächsische Bildungsministerium in einem Rundschreiben bekannt gemacht, geschlechtergerechte Sprache erfülle "weder die Kriterien für eine gendergerechte Schreibung noch entspricht sie den aktuellen Festlegungen des Amtlichen Regelwerks, welches die Grundlage für die deutsche Rechtschreibung bildet und somit auch für die Schulen gilt". Daher seien Gendersternchen und Co. "im Bereich der Schule und in offiziellen Schreiben von Schulen nicht zu verwenden" (queer.de berichtete). Beim Triell der Kanzlerkandidat*innen am 30. August hatte Armin Laschet, angesprochen auf das Thema, gesagt: "Aber wenn wir beginnen, eine Sprache zu erfinden, die ganz normale Leute nicht verstehen – und nicht mehr wissen: 'Darf ich das noch sagen?" Er sage das, was er sagen wolle und lasse sich "nicht einschüchtern". Trotzdem müsse man "Männer und Frauen" sichtbar machen (queer.de berichtete).



Seit Monaten melden sich außerdem immer wieder Prominente mit teils drastischem Vokabular zum Thema zu Wort. Einige Tage vor der sächsischen Anmahnung korrekter Rechtschreibung hatte etwa der Komiker Dieter Hallervorden von einer "Vergewaltigung der Sprache" gesprochen (queer.de berichtete). Anfang August hatte bereits der Bayerische Rundfunk seinen Mitarbeiter*innen das Gender-Sternchen sowohl in gesprochener als auch in geschriebener Sprache untersagt (queer.de berichtete).