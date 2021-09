Schweiz: Homofeindlicher Abgeordneter irritiert mit schrägem Covid-19/Aids-Vergleich

Roger Köppel ist seit 2015 Mitglied des Nationalrats, des 200 Abgeordnete zählenden schweizerischen Parlaments (Bild: Parlamentsdienste 3003 Bern)

Von Dennis Klein

Heute, 13:48h, noch kein Kommentar

Der schweizerische Nationalratsabgeordnete Roger Köppel hat am Sonntag mit einem Vergleich von Aids und Covid-19 für Irritationen gesorgt. Der Politiker der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP) erklärte auf Twitter:

[Die schweizerische Regierung] will Ungeimpfte vom sozialen Leben [ausschließen]. Das ist falsch. Als damals Aids unter Homosexuellen ausbrach, hat niemand gefordert, die Homosexuellen zu diskriminieren und zu isolieren. Im Gegenteil, man hat alles gemacht, um zu helfen. Das war richtig.





Hintergrund des Tweets ist die nationale Debatte, inwieweit bei steigenden Corona-Infektionszahlen beim Eintritt in Restaurants oder anderen Einrichtungen ein Zertifikat vorgelegt werden muss, das eine Person als geimpft, genesen oder getestet ausweist.

Der Vergleich Köppels ist auf mehreren Ebenen eigenartig, wie auch andere Twitter-Nutzer*innen irritiert feststellten. So schreiben einige, dass bis heute keine Impfung für HIV vorliege, außerdem könne man seinen Sitznachbarn im Restaurant nicht mit HIV anstecken.



Auch weitere Punkte passen einfach nicht zusammen: Der Ungeimpften-Status ist etwa etwas anderes als eine sexuelle Orientierung – und übrigens können Heterosexuelle ebenfalls HIV kriegen. Die Behauptung, dass "niemand" die Diskriminierung von Homosexuellen gefordert habe, scheint zudem etwas geschichtsvergessen – insbesondere in einem Land, in dem man in den Achtzigerjahren 20 Jahre alt sein musste, um schwulen Sex zu haben, aber sich schon mit 16 Jahren heterosexuell vergnügen durfte. Das Schutzalter wurde erst 1990 angeglichen.



Zudem gehört Köppel selbst zu jenen, die gerne an der Diskriminierung sexueller Minderheiten festhalten wollen: So kämpft er etwa dafür, dass das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben in seinem Heimatland aufrecht erhalten bleibt. Das Wahlvolk wird am 26. September darüber in einem Volksentscheid abstimmen (queer.de berichtete).



Auf Twitter hatte Köppel im Juli etwa euphemistisch erklärt: "Gleichberechtigung ja, aber nein zur Ehe für alle." Außerdem griff er rhetorisch zu einem ganz großen Kaliber, als er heiratswilligen Schwulen und Lesben vorwarf, die Schweiz in eine Willkürherrschaft zu verwandeln: Ein Tisch [heißt] Tisch. Ein Stuhl ist ein Stuhl. Eine Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau. Das soll so bleiben. Wo Worte ihre Bedeutung verlieren, beginnt die Despotie."











Köppel arbeitete unter anderem in Deutschland als Journalist: So war er zwischen 2004 und 2006 Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt". Bis heute ist der 56-Jährige – trotz seines Parlamentsmandats – Herausgeber und Chefredakteur der schweizerischen Wochenzeitung "Die Weltwoche", einem populären Sprachrohr von Rechtsaußen.