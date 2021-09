"Queer as Folk"-Neuauflage: Erste Rollen besetzt

Heute, 16:36h,

Mehrere Schauspieler*innen der im Frühjahr angekündigten Neuauflage von "Queer as Folk" stehen bereits fest. Dabei handelt es sich um relative Newcomer*innen, die bislang in wenigen Produktionen zu sehen waren. Wie "Deadline" berichtete, sollen Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way, Fin Angus und Jesse James Keitel bei der Serie dabei sein, die in den USA vom zum NBCUniversal-Konzern gehörenden Streamingportal Peacock in Auftrag gegeben wurde (queer.de berichtete).



Die neue Serie soll eine "Reimagening" der zehnteilige britischen Originalreihe aus den Jahren 1999 und 2000 sein, also lose auf dem Konzept basieren. Die Originalserie hatte in Manchester gespielt, die erste US-Adaption (2000 bis 2005) in Pittsburgh, die neue Serie soll in New Orleans spielen. Die Figuren könnten teils stark von den bekannten abweichen.



Bislang ist laut "Deadline" bekannt, dass Candace Grace ein*e nicht-binäre Professor*in spielen soll. Die Figur soll dabei auf dem Weg "von Punk zur Elternschaft" begleitet werden. Grace ist selbst nichtbinär und bislang nur als Darsteller*in in der vom Sender ABC angekündigten Krimi-Serie "Acts of Crime" von "Mr. Robot"-Schöpfer Sam Esmail bekannt.

Der queere Schauspieler Johnny Sibilly, der in drei Folgen von "Pose" mitspielte, soll einen erfolgreichen Anwalt darstellen, der hinter der Fassade aber viel zerbrechlicher sein soll.



Devin Way soll einen Mann darstellen, der Beziehungen scheut und nach einem Schicksalsschlag einen Grund findet, in New Orleans zu bleiben. Way ist Serienfans ein Begriff – er spielte in der 16. Staffel von "Grey's Anatomy" Blake Simms und war auch im Spinoff "Station 19" zu sehen.



Der 23-jährige offen schwule Fin Argus, der bislang aus dem Disney+-Film "Clouds" bekannt ist, spielt einen "übermütigen Highschool-Schüler". Dieser überspiele "seine fehlende Erfahrung mit Selbstbewusstsein".



Bereits vor ein paar Wochen war herausgekommen, dass auch Jesse James Keitel eine Rolle übernehmen wird, ein*e nichtbinäre*r Schauspieler*in. Keitel ist aus der Disney+-Serie "Big Sky" bekannt und stellt dort die transfeminine Ex-Sexarbeiterin Jerrie Kennedy dar. Noch ist unklar, welche Figur Keitel bei "Queer as Folk" spielen wird.



cheers, queers Im still so gagged honored, thrilled, and in genuine disbelief to be joining this iconic show. Lets make some magic #queerasfolk https://t.co/tWgjuSzvl7 Jesse James Keitel (@JesseJKeitel) August 17, 2021 Twitter / JesseJKeitel

Dreharbeiten für die neue zunächst achtteilige Reihe sollen im Herbst in New Orleans beginnen. Anders als die erste "Queer as Folk"-Serie, die im kanadischen Toronto gedreht wurde, soll die neue Reihe damit wirklich in dem Ort entstehen, in dem sie spielt. Entwickelt wird die Serie vom 32-jährigen kanadischen Filmemacher Stephen Dunn, der bereits als Regisseur des queeren Films "Closet Monster" und einer "Little America"-Folge mit schwuler Thematik für Aufsehen sorgte. (cw)