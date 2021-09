Attacken gegen Regenbogenfahnen in ganz Deutschland

Heute, 07:33h,

Schon immer hat es Attacken auf Regenbogenfahnen in der Öffentlichkeit gegeben, doch noch nie zuvor wurden so viele Vorfälle bekannt wie in diesem Jahr. Allein an diesem Mittwochmorgen erhielt unsere Redaktion Informationen zu vier queerfeindlichen Taten.



Die Polizei im brandenburgischen Burg informierte am Dienstag in einer Pressemitteilung über eine Brandstiftung. Offensichtlich bereits am vergangenen Wochenende setzten Unbekannte eine etwa 90 mal 150 Zentimeter große Regenbogenfahne in Brand. Diese war in rund vier Metern Höhe an dem Fenster eines Bürogebäudes in der Hauptstraße befestigt. An dem Fensterrahmen entstand ein leichter Sachschaden.

In Bielefeld rissen Unbekannte nach einem Bericht der "Neuen Westfälischen" zwei Regenbogenfahnen von der Fassade des Frauenkulturzentrums in der Bogefabrik und zündeten sie anschließend auf einer Grünanlage an. Die Überreste wurden am Montag auf dem Rasen gefunden.



Im bayerischen Buchloe sucht die Polizei nach einem Bericht des "Kreisboten" nach einem Mann, der am vergangenen Donnerstaga eine Regenbogenfahne vom Brückengeländer der Gennach riss und sie in den Fluss warf. Eine weitere Prideflagge wurde wenige Stunden zuvor in der Nähe zerrissen.



Die "Kölnische Rundschau" berichtet von queerfeindlichen Attacken auf die Beratungsstelle "check it" in Troisdorf. Demnach sollen Unbekannte in den vergangenen beiden Wochen mehrfach versucht haben, die gehisste Regenbogenfahne abzureißen. Außerdem sei durch das offene Bürofenster ein klebriger Gegenstand nach einer Mitarbeiterin geworfen worden.

Dass mehr Attacken gegen Regenbogenflaggen bekannt werden, liegt möglicherweise daran, dass lokale Medien und Polizeidienststellen bei queerfeindlicher Hasskriminalität etwas sensibler geworden sind. Vielleicht wehen seit dem Segnungsverbot des Vatikans und der Fußball-EM auch mehr Prideflaggen als sonst in Deutschland.



Die Vielzahl der nahezu täglichen Vorfälle, über die wir mittlerweile nur noch selten eigene Meldungen schreiben, sondern lediglich in unserer Presseschau "Anderswo" aufführen, lassen uns jedoch eine echte Welle befürchten: Die Zerstörung von Regenbogenfahnen ist der neue Volkssport von Menschen, die LGBTI verachten und einschüchtern wollen.



Es handelt sich dabei um keine Bagatelldelikte. Ein entschiedenes Vorgehen gegen die Täter*innen ist notwendig. um Queers vor direkter Gewalt zu schützen, die oft der nächste Schritt ist. (mize)