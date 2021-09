Weinende Kinder, Zombies und Sklaverei: Homophobe Kampagne gegen Ehe für alle

Von Dennis Klein

Heute, 14:19h,

Die schweizerischen Wähler*innen werden am 26. September – parallel zur Bundestagswahl – entscheiden, ob sie wie die Nachbarländer Österreich und Deutschland das Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare abschaffen. Laut einer aktuellen Umfrage des Senders SRG sprechen sich 69 Prozent der Bevölkerung für die Reform aus, 29 Prozent sind dagegen. "Ein Meinungsumschwung ist unwahrscheinlich", attestiert der Sender.



Dennoch versuchen Gleichbehandlungs-Gegner*innen zunehmend verzweifelt, das Wahlvolk doch noch von ihrer homosexuellenfeindlichen Haltung zu überzeugen. Ein neues Plakat, das in mehreren Teilen der Schweiz insbesondere an Bahnhöfen plakatiert wurde, zeigt etwa einen Zombie und die Aufschrift: "Kinder mit einem Toten – Ehe für alle Nein." Online machte sich zunächst nur Verwirrung breit, was mit dem Plakat gemeint war. Sind Eltern in Regenbogenfamilien wie Zombies oder ist der Homosexuelle an sich untot?



Die Initiative "Das Kind ist keine Ware" erklärte schließlich gegenüber der nationalen Presse, es gehe in dieser Werbekampagne darum, dass es mit der Ehe-Öffnung einen zunehmenden Mangel an Samenspendern geben würde. Dadurch stiege die Gefahr, dass Sperma von toten Spendern verwendet würde. Ein derartiger Zusammenhang sei aber völlig aus der Luft gegriffen, sind sich Expert*innen einig.

"Ganz üble politische Propaganda"



Postkartenmotiv zum Volksentscheid

Der Politik- und Kommunikationswissenschaftler Marko Ković sieht in der Kampagne eine Amerikanisierung des schweizerischen Wahlkampfs: "Die Menschen sehen so ein Plakat und wissen, dass es ein Blödsinn ist. Trotzdem bleibt es hängen, dadurch entsteht eine Konnotation zwischen dem Zombie und der Ehe für alle", so Ković gegenüber "20 Minuten". "Das ist wirklich ganz üble politische Propaganda, die wir in der Schweizer Demokratie eigentlich nicht kennen, sondern eher aus den USA."



Auch weitere Plakate dämonisieren Homosexuelle – beispielsweise als Sklavenhalter. Vor gut einer Woche tauchte etwa ein Plakat auf, das den Bauch von drei dunkelhäutigen Schwangeren zeigt, darunter prangt die Aufschrift: "Sklavinnen – Ehe für alle Nein." Damit soll auf die Leihmutterschaft angespielt werden, die neues Sklaventum sei. Diese Plakat-Kampagne wurde nicht nur als Verharmlosung der jahrhundertelangen echten Sklaverei kritisiert, sondern ist auch für völlig irreführend. Schließlich, so LGBTI-Organisationen, sei Leihmutterschaft in der Schweiz gesetzlich verboten, egal, ob gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen oder nicht. In Österreich und Deutschland habe die Öffnung der Ehe auch nicht zu einer Legalisierung der Leihmutterschaft geführt.



Wer auch immer hinter diesem Plakat steckt:

A) hat jegliche Pietät & Anstand komplett verloren.

B) versteht offensichtl. nicht, worum es in der #Ehefueralle-Vorlage geht.@MFrauchigerSVP, ich sagte gestern ja noch, dass auch der Homoheiler nicht den Tiefpunkt markieren wird pic.twitter.com/l2qXI0bOaV Philipp Schönbächler (@PhilippSchnbch1) August 31, 2021 Twitter / PhilippSchnbch1

|

Die homophoben Initiativen werben ansonsten insbesondere mit weinenden Kinder. Dabei spielen sie auf das altbekannte und insbesondere im letzten Jahrhundert gern verwendete Klischee vom schwulen Kinderschänder an, das heute insbesondere unter katholischen Homo-Gegner*innen populär ist. Dabei gehen die homofeindlichen Initiativen eher indirekt vor: So werfen sie gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kinderwunsch etwa vor, wegen des angeblich unter Homosexuellen weit verbreiteten Egoismus das Wohl der Kinder zu gefährden. Die Initiative "Nein zur Ehe für alle", die größte Wahlkampftruppe im Nein-Camp, veröffentlichte erst am Dienstag ein entsprechendes Motiv auf ihrer Facebook-Seite.



Die Botschaft ist klar: Wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, geht es Kindern schlecht

LGBTI-Organisationen wollen der Hasskampagne positive Bilder entgegenstellen. Mit dem Motto "Ja, ich will", Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren und einem Song zum Referendum hoffen sie, genug Menschen an die Wahlurne zu locken, um endlich der Gleichberechtigung mit Heterosexuellen näher zu kommen.