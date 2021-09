Nur 24 Prozent der nichtqueeren Deutschen haben queere Freund*innen oder Familienmitglieder

Heute, 10:12h,

Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, dass die Einstellungen gegenüber LGBTQ in acht verschiedenen westlichen Demokratien noch immer recht unterschiedlich ist. Befragt wurden Menschen in Deutschland, den USA, Spanien, Italien, Schweden, Dänemark, Frankreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland.



Ein Ergebnis der Befragung: Am meisten Menschen identifizieren sich in Spanien als Mitglied der LGBTQ-Community (zehn Prozent), am wenigsten in Italien und Dänemark (je fünf Prozent). In Deutschland beträgt der Anteil der Umfrage zufolge sieben Prozent.

In Deutschland kennen jene, die sich nicht als LGBTQ identifizieren, vergleichsweise wenige Mitglieder der queeren Community: Nur 24 Prozent in dieser Gruppe gaben an, dass sie in ihrem Familien- bzw. Freundeskreis jemanden haben, der Teil der Community ist. Dieser Wert ist ansonsten nur in Schweden so niedrig. Dagegen kennen 54 Prozent der Nicht-LGBTQ-Spanier*innen eine queere Person in ihrem direkten Umfeld, in Frankreich sind es 38 und in den USA 37 Prozent.







Eine große Mehrheit der Deutschen würde ein queeres Familienmitglied anerkennen. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass sie beim Coming-out eines schwulen, lesbischen oder bisexuellen Mitglieds der Familie hilfsbereit wären. Bei einem Coming-out als trans oder als nichtbinär wären dies noch 66 Prozent. Am offensten zeigen sich bei dieser Frage Menschen in Spanien (91/87 Prozent). Weniger Bereitschaft zur Akzeptanz als in Deutschland gibt es nur in den USA (66/57 Prozent) und in Frankreich (57/47 Prozent). Dass die USA in dieser Frage klar vor Frankreich sind, ist überraschend, da die Republikanische Partei von Ex-Präsident Donald Trump derzeit eine Kampagne gegen die Akzeptanz von trans Menschen durchführt (queer.de berichtete).







Die Umfrage basiert auf YouGov-Daten von zirka 10.000 Personen, die zwischen dem 7. und 14. Juni online befragt wurden. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Erwachsene in den acht Ländern. (dk)