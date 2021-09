Kroatische Gemeinden verteilen homophobe Broschüren an Kinder

Während Schulkinder in anderen Ländern Bonbons oder Schokoladentafeln zum Schulanfang erhalten, bekommen Kinder in Kroatien nationalistische und homophobe Propaganda (Bild: Facebook / Josip Pavić

Heute, 12:09h,

Im EU-Mitgliedsland Kroatien sorgt die Aktion von zwei Gemeinden im Nordosten des Landes für Diskussionen: Die Ortschaften Darda und Sibinj, die beide je 7.000 Einwohner*innen zählen, haben zum Schulstart Broschüren mit queerfeindlichen Motiven an Grundschülerinnen und Grundschüler.



Eine der Broschüren zeigt als Motiv eine aus einem Mann, einer Frau und zwei Kindern bestehende Familie, die mit einem Regenschirm einen über ihnen platzierten Regenbogen abwehrt. Unter dem Motiv ist zu lesen: "Alles ist okay, aber die Familie steht immer an erster Stelle!". Derartige Motive werden seit Jahren bei LGBTI-feindlichen Demonstrationen in osteuropäischen Ländern verwendet.



Kritik zogen auch mehrere äußerst nationalistische Broschüren auf sich, die ebenfalls in dem Paket für Kinder enthalten sind. So wird in einem Prospekt das Motiv der kroatischen Flagge neben Soldaten gezeigt, dazu heißt es in einem geschichtsklitternden Text: "Wir stehen aufrecht, wir knien vor niemandem, wir haben niemanden unterdrückt, damit haben wir nichts zu tun".

"Ein kleines Geschenk eurer Gemeinde"

Josip Pavić, der Bürgermeister von Sibinj, veröffentlichte die Broschürensammlung auf Facebook und erklärte dazu: "Ich wünsche allen Schülern viel Spaß bei der Rückkehr zur Schule. Ich gratulieren insbesondere unseren Erstklässlern. Auf euren Schultischen findet ihr wie jedes Jahr ein kleines Geschenk eurer Gemeinde." Pavić ist Mitglied der kleinen rechtspopulistischen Partei HKS.



Der Bürgermeister von Darda, Anto Vukoje, ist im Gegensatz zu Pavić Mitglied der Regierungspartei HDZ von Premierminister Andrej Plenković – die HDZ ist Mitglied in der EVP und damit eine Schwesterpartei von CDU und CSU.

Christdemokratische Partei verteidigt Aktion

Der HDZ-Ortsverband in Darda verteidigte am Donnerstag die Verteilung der homophoben und nationalistischen Broschüren in einer Facebook-Botschaft an die Anhänger*innen und betrieb gleichzeitig Medienschelte: "Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen für die unzähligen Anrufe und Unterstützungsnachrichten bedanken, die aus ganz Kroatien an uns geschickt worden sind! Wir haben wieder einmal gezeigt, dass die Meinung einiger Medien nicht die Meinung der meisten Bürger der Republik Kroatien ist!"



Kroatien zählt zu den LGBTI-feindlichsten Ländern der Europäischen Union. Nur 44 Prozent der Kroat*innen finden laut eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2019, dass Schwule, Lesben und bisexuelle Menschen die selben Rechte wie Heterosexuelle besitzen sollten. Nur die Menschen in Bulgarien, Rumänien und der Slowakei sind noch homophober eingestellt (PDF). (dk)