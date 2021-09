Köln erhält zweite Anlaufstelle für junge queere Menschen

Heute, 12:56h, noch kein Kommentar

Jahrelang gab es in Kölns Mitte mit dem anyway den einzigen Treff für junge queere Menschen in der Rheinmetropole. Seit Anfang September ist das nun anders: Das anyway eröffnete auf der rechten Rheinseite ein weiteres Angebot – und zwar in Köln-Mülheim unweit des Wiener Platzes.



Jeden Montag können dort Jugendliche von 18 bis 21 Uhr einen Schutz- und Wohlfühlraum finden. Austausch mit Gleichaltrigen, Freundschaften finden, gemeinsame Aktionen sowie ein offenes Ohr sind Ziele des neuen Treffs. Er unterscheidet sich vom Café des anyway am Friesenplatz, in dem an einigen Tagen bis zu 90 Jugendliche zu Gast sind: "Auf der rechten Rheinseite ist alles etwas familiärer, aber auch diskreter", so das anyway. Der Treff befindet sich im Jugendzentrum Support51 (Charlierstraße 11). "Nichts weist darauf hin, dass sich dort lesbische, schwule, bi, trans*, inter und queere Jugendliche treffen", heißt es in einer Ankündigung.

"Zielgruppen sind vielfältiger geworden"

"LSBTIQ*-Jugendarbeit verändert sich, die Zielgruppen sind vielfältiger geworden", so Jürgen Piger von der Geschäftsführung des anyway. "Mit unserem neuen Angebot möchten wir verstärkt Jugendliche mit Flucht- und Migrationsgeschichte sowie jene mit geringerer Mobilität abholen. Sie brauchen unsere Unterstützung ganz besonders."



Das anyway bestreitet den neuen Treff aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie sind jedoch zunächst bis zum Ende des Jahres begrenzt. Eine Weiterförderung werde angestrebt. Positive Signale, dass auch die Stadt Köln unterstützen könnte, kamen bei der Eröffnungsfeier von Bürgermeister Andreas Wolter (Grüne): "Wir müssen uns als Stadt für queere Jugendliche stärker einsetzen. Es ist wichtig, dass es auf der rechten Rheinseite ein queeres Jugendzentrum gibt, weil es hier auch wirklich viele queere Jugendliche gibt. Köln hat 1,1 Millionen Einwohner. Davon leben 350.000 rechtsrheinisch."



Bei einer Eröffnungsfeier am 1. September konnten sich Interessierte bereits überzeugen, wie Jugendlichen der neue Treff gefällt. Hier wird neben viel Platz, verschiedenen Räumen für unterschiedlichste Aktionen und einer voll ausgestatteten Küche auch ein Außenbereich für Grillabende und ähnliches angeboten. (pm/cw)