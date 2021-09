"Ich hätte dafür gestimmt": Laschets große Lüge zur Ehe für alle

Von Micha Schulze

Heute, 06:13h,

In der ZDF-Wahlsendung "Klartext" (in der Mediathek ab 37:20) hat sich Armin Laschet, ein langjähriger Gegner der rechtlichen Gleichstellung von Lesben und Schwulen, am Donnerstagabend überraschend als Unterstützer der Ehe für alle ausgegeben.



"Ich hätte dafür gestimmt", behauptete der Kanzlerkandidat der Union zur Abstimmung am 30. Juni 2017 im Deutschen Bundestag, an der er als Landespolitiker nicht teilnehmen konnte. Es sei aber ebenso "respektabel", dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen votierte.

Laschets Aussage wurde in der ZDF-Sendung nicht widersprochen. Sie ist jedoch gelogen. Dass der CDU-Politiker die Ehe für alle ablehnte, ist hinreichend dokumentiert: "Dem Antrag der SPD hätte ich wie Merkel nicht zugestimmt", erklärte er wörtlich eine Woche nach dem Bundestagsbeschluss in einem "Spiegel"-Interview (Bezahlartikel).



Laschet im Interview mit dem "Spiegel" (Ausgabe 28 vom 7. Juli 2017)

Auch im Bundesrat verweigerte das Land NRW der Ehe-Öffnung die Zustimmung – die FDP war dafür, Laschets CDU dagegen (queer.de berichtete). FDP-Chef Christian Lindner kritisierte den Widerstand des Ministerpräsidenten am 6. Juli 2017 in einem Tweet.



Laschet log auch über das Grundgesetz

Seinen Widerstand gegen die Gleichstellung homosexueller Paare begründete Armin Laschet schon damals mit einer Falschbehauptung, nämlich der angeblichen Verfassungswidrigkeit der Ehe-Öffnung. "Das Grundgesetz definiert Ehe als Verbindung von Mann und Frau", behauptete der CDU-Politiker Anfang 2017 in einem Interview mit dem Magazin "Fresh" (queer.de berichtete). Tatsächlich heißt es jedoch neutral im Grundgesetz: "Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung."



Frage zur Diskriminierung lesbischer Mütter



Die Diskussion über die Rechte von Lesben und Schwulen in der ZDF-Sendung "Klartext" brachte die lesbische Mutter und Aktivistin Christina Klitzsch-Eulenburg ins Rollen, die in einer Frage an Laschet die Diskriminierung lesbischer Paare im Abstammungsrecht thematisierte. "Warum verhindert die Union, dass mein Sohn rechtlich zwei Elternteile an die Seite gestellt bekommt und damit genauso gut abgesichert wird wie alle anderen Kinder in diesem Land?", wollte die Berliner Juristin wissen. Sie selbst werde nicht als Mutter des von ihrer Ehefrau geborenen Sohnes anerkannt.



Christina Klitzsch-Eulenburg brachte Armin Laschet ins Schwimmen (Bild: Screenshot ZDF)

Der Kanzlerkandidat der Union kam bei seinem Antwortversuch deutlich ins Schwimmen. Der Fall sei ein "sehr spezieller", da gebe es "sehr viele Detaildiskussionen", das hänge auch "mit dem Adoptionsrecht zusammen" und das müsse "umfassender angepackt" werden. Trotz der Ermahnung "Machen Sie mal Klartext!" von Moderator Peter Frey gab Laschet keine eindeutige Antwort.



"Es gibt Tausende von Menschen, denen es so geht", konterte Klitzsch-Eulenburg auf die Behauptung des CDU-Politikers, es handele sich um einen Einzelfall. Auch in anderen Punken korrigierte sie den Kanzlerkandidaten und bekam dafür Beifall des Publikums. Am Ende riet sie Laschet: "Es wäre gut, wenn die Union diesmal auf der richtigen Seite der Geschichte wäre, damit sie auch für Familien wählbar bleibt."