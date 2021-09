Christina Baum rüffelt LGBTQ-Community: AfD einzige Partei, "die ihr wählen müsst"

Christina Baum gehörte von 2016 bis 2021 dem baden-württembergischen Landtag an

Von Dennis Klein

Heute, 10:50h,

Die baden-württembergische AfD-Kandidatin Christina Baum hat sich in einem Facebook-Eintrag vom Donnerstagabend an ihre "Fangemeinde der LGBTQ Community" gewandt – und diese gleich getadelt: "Ihr habt anscheinend immer noch nicht verstanden, dass es nur eine einzige Partei gibt, die Ihr wählen m ü s s t !!" Dies sei natürlich die AfD, da sie sich gegen Einwanderung ausspreche. "Deshalb sind wir der Garant dafür, dass ihr in Deutschland auch weiterhin in Freiheit und ohne Angst leben könnt."



(Bild: Facebook / Christina Baum)

Anlass für die Belehrung ist eine Ende August veröffentlichte Umfrage unter queeren Wähler*innen. Demnach unterstützt in dieser Gruppe mehr als die Hälfte die Grünen, die AfD käme lediglich auf 2,6 Prozent (queer.de berichtete).



Weiter behauptete die frühere Landtagsabgeordnete auf Facebook:

Wir garantieren euch die Sicherheit und Anerkennung eurer Lebensweise nach dem Motto: "Jeder soll nach seiner Façon glücklich werden."



Eigentlich ist es mehr als traurig, dass ihr das nicht seht und nicht verstehen wollt.



Die einzige Bedingung dafür ist, das Primat der Familie bestehend aus Mutter, Vater und Kindern anzuerkennen.



(Bild: Facebook / Christina Baum)

Das Werben um queere Menschen erscheint insbesondere angesichts der schrillen Töne der zum völkischen AfD-Flügel gehörenden Kandidatin sehr skurril: Immerhin hatte Baum erst während es Pride-Monats ein CSD-Verbot gefordert und die Demonstrationen für gleiche Rechte als "Zurschaustellen sexueller Obszönitäten" kritisiert (queer.de berichtete). Einen Monat später warnte sie vor "Homo-Propaganda" und vor einer "äußerst aggressiven und lautstarken Minderheit" (queer.de berichtete).



(Bild: Facebook / Christina Baum)

Ihr Herz für Schwule und Lesben entdeckt die AfD ohnehin nur zu Wahlen und nur, wenn es um die Ablehnung von Ausländer*innen geht. Bereits 2016 fuhr die Rechtsaußenpartei mit einem Werbe-Lastwagen durch den Berliner Nollendorfkiez, auf dem ein schwules Paar abgebildet war und zu lesen stand: "Mein Partner und ich legen keinen Wert auf die Bekanntschaft mit muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist" (queer.de berichtete). Die AfD machte aber gleichzeitig auch klar, dass sie Schwulen und Lesben aus Verfolgerstaaten kein Recht auf Asyl gewähren wolle (queer.de berichtete).

Wenn es nicht um Migrationspolitik geht, zeigte sich die AfD zuletzt immer radikaler in ihrer Ablehnung von LGBTI-Rechten: So attackieren AfD-Politiker*innen regelmäßig Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Unlängst veröffentlichte etwa die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst ein offensichtlich erfundenes Zitat der trans WDR-Journalistin Georgine Kellermann, um sie in Verruf zu bringen (queer.de berichtete). Immer wieder wird in der Partei die Behauptung aufgestellt, dass der gemeine Heterosexuelle gegenüber sexuellen Minderheiten diskriminiert werden würde (queer.de berichtete).



Auch im Bundestag versuchte die Rechtsaußenpartei in den letzten vier Jahren stets, gegen LGBTI Stimmung zu machen: So beantragte sie die Wiedereinführung des Ehe-Verbots für gleichgeschlechtliche Paare, diffamierte die geforderte Reform des Transsexuellengesetzes als "Gender-Gaga" oder lud einen "Homo-Heiler" als Experten in eine Anhörung über LGBTI-Rechte ein.



Christina Baum wird übrigens mit Listenplatz acht so gut wie sicher in den nächsten Bundestag einziehen.