Versteckt Berlin Rahmenplan zu Sexualpädagogik?

Von Jeja Klein

Heute, 17:52h,

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin wirft der Senatsverwaltung für Bildung vor, einen "Mantel des Schweigens" über den neuen Orientierungs- und Handlungsrahmen für Sexualerziehung und Bildung für sexuelle Selbstbestimmung in Berliner Schulen zu werfen. Die Neuveröffentlichung des Rahmens sei ohne Information der Schulen und der Öffentlichkeit erfolgt, das Dokument nicht ein mal an die Lehrkräfte verteilt worden.



Die GEW vermutet wahlkampftaktische Erwägungen hinter der laut GEW unüblichen Geheimhaltung des Rahmenplans. Immerhin werden, wenn die Vorwürfe stimmen, nicht ein mal mehr die Schulen, die den Rahmen eigentlich in ihre Lehrtätigkeit umsetzen sollen, über ihre eigenen Vorgaben informiert.

Bekenntnis zu sexueller Vielfalt auch in Wahlkampfzeiten

Man erhoffe sich von der Senatsverwaltung für Bildung den Mut, sich trotz des Wahlkampfes zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt zu bekennen und sich nicht aus falscher Vorsicht vor Anfeindungen zu verstecken, wie Tom Erdmann, GEW-Vorsitzender in Berlin, sagte. Den Inhalt des Plans begrüßt die Gewerkschaft, in der viele Lehrkräfte organisiert sind: "Die Anerkennung von mehr als zwei Geschlechtern in der Schule", die das Dokument vorsehe, sei "längst überfällig" gewesen.



"Dieser Orientierungsrahmen ist inklusiv, diskriminierungskritisch, kompetenzorientiert, wissenschaftlich fundiert und zugleich lebensweltnah", führte Erdmann weiter aus. Das sollte "auch von der Bildungsverwaltung gebührend anerkannt werden".



Auf eine Anfrage von queer.de zu den GEW-Vorwürfen bei der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie reagierte der Pressesprecher Martin Klesmann, der für den Bildungsbereich im Haus zuständig ist, irritiert. Man könne den Vorwurf der GEW nicht nachvollziehen. Der Rahmen sei bereits Anfang August "im Bildungsserver Berlin-Brandenburg eingestellt worden". Auf die Vorwürfe, der Plan sei nicht an die Schulen verschickt oder an die Lehrkräfte verteilt worden, ging der Pressesprecher nicht ein.



Tatsächlich vermeldete nur das herausgebende Landesinstitut für Schulen und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) das Erscheinen des neuen Rahmens, und zwar bereits am 11. August. Weder erwähnte die zuständige Senatsverwaltung noch sonst eine Stelle des Landes Berlin den neuen Plan via Pressemitteilung, noch erfolgte eine Medienberichterstattung. Immerhin enthält der Text mit der Erwähnung und Anerkennung von trans- und intergeschlechtlichen Schüler*innen eine relevante Neuerung im Feld. Bei der Senatsverwaltung selber ist das Dokument innerhalb der Auflistung der verschiedenen Rahmenlehrpläne erhältlich.



Das LISUM ist ein 2007 auf Grundlage eines Staatsvertrags gegründetes, gemeinsames Institut der Länder Berlin und Brandenburg. Unter anderem werden hier Handreichungen und Konzepte für Schulen entwickelt, außerdem ist es Ansprechpartner bei der Unterrichts-, Schul- und Personalentwicklung.

Neuen Rahmen an Personal vermitteln

Doch mit der bloßen Verteilung an die Lehrkräfte hätte sich das Thema, nach Ansicht der GEW, noch nicht erledigt. Zur Umsetzung seien zudem auch Fortbildungen durch Bildungsträger wie die Fachstelle Queere Bildung, die Kompetenzstelle intersektionale Pädagogik oder die Berliner Aids-Hilfe angemessen.



Schon 2019 habe die GEW gefordert, Richtlinien für die Inklusion von transgeschlechtlichen, insbesondere auch nichtbinären, sowie intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen sowie solchen mit den Geschlechtseinträgen "divers" und einem offenen Geschlechtseintrag zu entwickeln. Der neue Orientierungs- und Handlungsrahmen sei auch ein Zugeständnis an die Forderungen, den bisherigen, 20 Jahre alten Plan auch hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt anzupassen.



Auch Heinz-Jürgen Voß, Professor*in für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg, hat Lob für den Plan. Abseits der Frage nach geschlechtlicher und sexueller Vielfalt fordert Voß eine fächerübergreifende Verankerung in der Ausbildung und der Praxis der Lehrkräfte, um eine besseree Prävention sexualisierter Gewalt zu erreichen. Alle Lehrkräfte müssten hier "fit werden", um "bei Übergriffen bewusst und angemessen zu regieren und das Themenfeld Sexualität und geschlechtliche, sexuelle Selbstbestimmung zu thematisieren", so Voß.



Die AfD hat zum Thema eine klare Haltung und möchte Sexualpädagog*innen der Vielfalt am liebsten hinter Gittern sehen. Im Juli brachte die Partei einen Gesetzesentwurf in den Bundestag ein, der jede Sexualpädagogik unter Strafe gestellt hätte, die sich nicht auf "abstrakt-biologische Aufklärung" zur "Fortpflanzung" begrenze. Jede Form der sogenannten "Frühsexualisierung" sei "in Krippen, Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen als Kindesmissbrauch zu werten und unter Strafe zu stellen", hieß es in einem Unterpunkt des Antrags, der frecherweise mit "Kinder gegen sexuelle Gewalt wirksam schützen" überschrieben war (queer.de berichtete).