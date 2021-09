Söder warnt: Aus Oma und Opa darf nicht "Ompa" werden

Mueller /MSC / wikipedia) Markus Söder ist seit dem 16. März 2018 Ministerpräsident des Freistaats Bayern und seit dem 19. Januar 2019 Vorsitzender der CSU (Bild:

Heute, 04:48h,

Die CSU hat sich auf ihrem Parteitag in Nürnberg mit großer Mehrheit für ein Verbot einer geschlechtergerechten Sprache ausgesprochen. "Die krampfhafte Wortwahl der Gender-Sprache hat in Behörden und Bildungseinrichtungen zu unterbleiben", heißt es in einem Antrag, der von den Delegierten mit über 96 Prozent der Stimmen angenommen wurde.



"Die politisch indoktrinierten, künstlichen Auswüchse gendermoralistischer Sprachakrobatik" seien abzulehnen, solange sie sich nicht von unten nach oben in der Gesellschaft durchsetzten, sondern von einzelnen Institutionen oder Medienanstalten auferlegt würden, heißt es in dem von der Jungen Union eingebrachten Vorlage.

Söder gegen "Gender-Strafzettel"

Zuvor hatte bereits der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in seiner Parteitagsrede gegen geschlechtergerechte Sprache polemisiert. So warnte er davor, dass aus Oma und Opa angeblich "Ompa" werden solle, und fragte in den tobenden Saal: "Sorry, haben wir in unserem Land nicht wirklich wichtigere Probleme?"



Den Grünen warf Söder eine "Belehrungs- und Umerziehungsmoral" vor. "Wir als CSU akzeptieren kein Gender-Gesetz und keine Gender-Strafzettel", stellte der Ministerpräsident klar. "Wir sind ein Freistaat und kein Umerziehungsstaat, bei uns zählt der gesunde Menschenverstand."



Es dürfe auch nicht sein, dass etwa Studierende schlechtere Noten erhalten, weil sie sich weigern, in Studienarbeiten das Gendersternchen zu benutzen. Er habe seinen Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) angewiesen, dies sicherzustellen.

Für zwei weitere Jahre als Parteichef bestätigt

Söder wurde von den Delegierten mit 87,6 Prozent der Stimmen für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Parteivorsitzender bestätigt. Er landete damit knapp über dem Ergebnis von 87,4 Prozent bei seiner ersten Wahl Anfang 2019, blieb aber hinter dem Ergebnis bei seiner Wiederwahl im Oktober 2019 zurück – damals waren es 91,3 Prozent. (cw/dpa/AFP)