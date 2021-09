Von Jeja Klein

Alexander Hahne und Momo Grace Schmülling legen mit ihren Materialkarten "Sexuelle Bildung zu trans* und nicht-binären Körpern" einen sexualpädagogischen Zugang zu einem Thema vor, das häufig als Minenfeld gilt. Wie sehen eigentlich die Körper von Trans aus? Und, vor allem: Wie sehen sie nackt aus?



Die Frage nach dem Aussehen von Genitalien oder der unbekleideten Brust hat einen gewissermaßen legendären Status unter transgeschlechtlichen Menschen, wird sie doch in den allermeisten Situationen in übergriffiger Weise gestellt. "Bist du schon operiert?", "Wie siehst du untenrum aus?" oder "Hast du einen Penis/eine Vulva?" sind Fragen vom einem Schlage, den sich die meisten cisgeschlechtlichen Menschen wohl verbitten würden. Doch Trans (und Inter) müssen immer wieder die Erfahrung machen, dass sie mit ihnen in den unwahrscheinlichsten und unangemessensten Situationen konfrontiert sind.

Eine gelungene Ergänzung für die Sexualpädagogik



Dabei ist das Körperliche überhaupt keine Nebensache, wenn die Geschlechtsidentität von der geltenden Norm abweicht. Sie spielt ganz im Gegenteil auch für die betreffenden Menschen selbst eine erhebliche Rolle. Der häufig großen Neugierde abzuhelfen, auch dazu dient das neu bei der edition assemblage erschienene Workshop-Material.



42 Pappkarten zeigen deutsch und englisch untertitelte, kolorierte Zeichnungen von Körperausschnitten zwischen Knien und Hals. Vermerkt sind Eigenschaften der Körper wie "Mastektomie mit großen Schnitten (Mastek)" oder "Getuckte Genitalien (Variante Tape)". Erstere Karte zeigt einen Körper nach der operativen Entfernung zweier Brüste und der Modellierung eines flachen, "männlichen" Oberkörpers, letztere eine Methode, wie manche transweiblichen Menschen Penis und Hoden unter Verwendung eines Klebebandes abbinden. Andere Bilder stellen dar, wie eine durch Operation geformte Vulva oder ein Penisaufbau aussehen. Was fehlt, sind die Genitalien von intergeschlechtlichen Menschen, die ja ihrerseits nicht selten transgeschlechte Lebenswege gehen.



Ich bin sicher: Sexualpädagogische Workshops werden mit den Karten gelungen ergänzt. Sie können unter den Teilnehmer*innen herumgereicht oder zur Visualisierung eines bestimmten Körper-Themas gezeigt werden. Sie dienen Neugierigen dazu, einen größeren Überblick über die Vielfalt queerer Körper und queerer Genitalien zu bekommen – egal, ob sie selber cis sind oder nicht. Denn es mangelt noch immer an zugänglichem Bildmaterial zur Vielfalt der Genitalien, etwa von einer durch Testosterongabe vergrößerten Klitoris.

Queerfeministische Kultur, sich nicht festlegen zu wollen

Etwas irritierend sind die Zeichnungen in ihrer Gesamtheit in einer Hinsicht dennoch. Wie in queerfeministischen Kreisen üblich, dienen auch die bildlichen Darstellungen der Materialkarten dazu, die ganze Vielfalt unterrepräsentierter Personen und ihrer Körper zu erkunden. Die Karten zeigen Behinderungen, unterschiedliche Hauttöne abseits einer weißen Norm, Behaarung und Glätte, Wachstumsstreifen und Hautfalten, Ritz-Narben und Untergewicht. Das ist einerseits gut und richtig.



Doch die häufig schlängelnd und wenig realistisch, ja dadurch beinahe verlaufend gezeichneten Körperumrisse entsprechen einer queerfeministischen Kultur, die sich zu oft vorsichtshalber gar nicht erst auf Eigenschaften eines zu beschreibenden Menschen festlegen möchte, um auch ja nicht in Gefahr zu geraten, jemanden zu diskriminieren. So wird zwischenzeitlich unklar, mit welchem Abstraktionsgrad die Zeichnungen eigentlich arbeiten oder ob sie dies überhaupt bewusst tun.



Auch trans und nichtbinäre Personen leben in einer Welt, die auf oft schmerzhafte Weise bestimmt, wer als schön gelten darf und wessen Körper aufgrund von Schönheitsnormen verworfen wird. So dürfte auch ein nicht unerheblicher Teil von ihnen danach streben, solchen Normen wenigstens ein Stück weit zu entsprechen. Die Materialkarten hingegen scheinen sich einen Tick weit zu trotzig an diesen Normen abarbeiten, ihnen Widerstand entgegen setzen und transgeschlechtliche Menschen als Akteur*innn dieses Widerstands inszenieren zu wollen. Dadurch können die Bilder dazu beitragen, der weit verbreiteten Sicht Wind in die Segel zu pusten, dass trans Menschen nicht "schön" sein könnten.



Dabei ist so eine Vorstellung von "Schönheit" freilich durchzogen von machtgeladenen und ausgrenzenden Normierungen, unter denen Menschen oft ihr Leben lang leiden. Sie treiben sie in Zyklen aufreibender Abnehmphasen, an die Hantelbank oder zum im Zweifel tödlichen Brazilian Butt Lift auf die OP-Liege. Allein: Sie tun es. Wenn pädagogische Darstellungen sich das Ideal der Repräsentation auf die Fahnen geschrieben haben, sollten sie dem auch ein wenig strenger nachkommen. Das schmälert den Gewinn, den die Karten für die Sexualpädagogik darstellen, jedoch nicht allzu sehr.

Sexuelle Bildung zu trans* und nicht-binären Körpern, Materialkarten für Beratung und Workshops. Hg.: Alexander Hahne, Illustrationen: Momo Grace Schmülling. 42 Materialkarten in kaschierter Pappschachtel. deutsch/englisch. 148 x 210 mm. edition assemblage. Münster 2021. 30,00 €. ISBN: 978-3-96042-113-9.