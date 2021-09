Berlin: Trans Person zündet sich auf Alexanderplatz an

Alban.py / flickr) Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf dem Alexanderplatz (Bild:

Heute, 16:12h,

Auf dem Berliner Alexanderplatz hat sich am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei eine trans Person angezündet. Laut Zeug*innen habe sich die 40-jährige Frau gegen 13.20 Uhr vor einem Kaufhaus wortlos aus einem Benzinkanister mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anschließend selbst angezündet. Die Frau habe in Flammen gestanden – ein Mitarbeiter des Kaufhauses habe die Flammen dann aber schnell löschen können und die Berliner Feuerwehr alarmiert.



Ein mit einem Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt behandelte die 40-Jährige, die dem Vernehmen nach keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in ein Krankenhaus.

Warum sich die Frau angezündet hatte, sei nach Behördenangaben noch unklar. Der Alexanderplatz ist weiträumig abgesperrt worden. Ein extremistischer Hintergrund wird von der Polizei derzeit ausgeschlossen.



Die "Bild"-Zeitung hatte in einem ersten Bericht davon gesprochen, dass sich ein Mann angezündet habe. Gegenüber der "Berliner Morgenpost" versicherte aber eine Polizeisprecherin, dass es sich um eine Frau handle. Laut dem rbb-Inforadio gehe die Polizei von einem versuchten Suizid aus. (cw)