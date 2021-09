Nach Selbstverbrennung am Alexanderplatz: Trans Frau erliegt Verletzungen

Heute, 16:24h,

Die trans Frau, die sich am Dienstagnachmittag am Berliner Alexanderplatz selbst angezündet hatte, ist noch am selben Tag ihren Verletzungen erlegen. Das gab die Berliner Polizei am Mittwoch bekannt. Das Todesermittlungsverfahren werde vom zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei geführt. Eine politische Motivation könne auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen und Erkenntnisse weiterhin ausgeschlossen werden, erklärte die Behörde.



Die Frau hatte sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr vor einem Kaufhaus wortlos aus einem Benzinkanister mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anschließend selbst angezündet (queer.de berichtete). Ein Mitarbeiter des Kaufhauses habe die Flammen dann aber schnell löschen können und die Berliner Feuerwehr alarmiert.

Zunächst hatte es von der Polizei fälschlicherweise geheißen, dass die Frau zwar schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten habe. Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt. (cw)