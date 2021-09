Deutscher Fernsehpreis: Kerkeling widmet Auszeichnung der LGBTQ-Community

Heute, 06:53h,

Bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis wurde der Comedian und Schauspieler Hape Kerkeling am Donnerstagabend mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vom Publikum erhielt der 56-Jährige bei der Open-Air-Veranstaltung in Köln Standing Ovations. In einer kleinen Revue wurden zuvor die Stationen seiner Karriere nachgespielt. Sogar der "lustische Glückshase" aus der Fernseh-Satire "Kein Pardon", in der Kerkeling einen zum Showmaster aufgestiegenen Schnittchen-Schmierer spielte, durfte auftreten.



In einer emotionalen Dankesrede widmete der Entertainer seine Auszeichnung allen queeren Menschen. "Ich bedanke mich auch bei der LGBTQ-Community, die mich über viele Jahre mitgetragen hat", sagte Kerkeling wörtlich.. "Ich möchte diesen Preis dieser Community gerne widmen." Nach dem kürzlich verstorbenen Alfed Biolek sei er erst der zweite queere Ehrenpreisträger. Ebenfalls bedankte er sich bei seinem Mann.



In seiner kurzen Ansprache ging Kerkeling auch auf Kommentare ein, er sei noch zu jung für einen Preis für das Lebenswerk. Das habe er das letzte Mal gehört, als er elf Jahre alt gewesen sei, amüsierte er sich. Damals habe man ihm gesagt: "Du bist aber jung. Du darfst nicht ins Kino in 'Nebel des Grauens'".

Auszeichnung für lesbische Datingshow

Mit der Auszeichnung der lesbischen Datingshow "Princess Charming" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" hatte die Gala noch ein zweites queeres Highlight. "Ich stehe heute stellvertretend für einen ganz, ganz wundervollen Cast, der so viel Herz und so viele wichtige Themen in diese Sendung gebracht hat", sagte Protagonistin Irina Schlauch in ihrer Dankesrede. "Mit dem wir sehr gut zeigen konnten, dass Reality-TV nicht nur Unterhaltung ist und Trash, sondern auch Haltung zeigen kann."



Auszeichnung für "Princess Charming": Dragqueen Olivia Jones und Comedian Oliver Pocher (r.) hatten die Nominierten in der Rubrik "Beste Unterhaltung Reality" angekündigt (Bild: RTL / Julia Feldhagen)

Sie selbst würde sich noch viel mehr Diversität im deutschen Fernsehen wünschen, sagte Schlauch: "Dass es irgendwann nicht mehr der Rede wert sein muss, wen wir lieben."



Aus queerer Sicht erfreulich ist auch die Auszeichnung von "Para – Wir sind King" als beste Drama-Serie und für die beste Regie. Die sechsteilige TNT-Serie handelt von vier Freundinnen im Berliner Wedding, darunter die lesbische Fanta, die von Jobel Mokonzi dargestellt wird (Serienkritik von queer.de).



Als bester Fernsehfilm wurde "Für immer Sommer 90", als bester Mehrteiler "Oktoberfest 1900" und als beste Comedyserie "Das letzte Wort" mit ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträger*innen gehörten in diesem Jahr Markus Lanz, Andrea Kiewel und Joko Winterscheidt.

"Das größte Comeback nach Abba und Olaf Scholz"

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 für hervorragende Leistungen beim Fernsehen verliehen. Gestiftet wird er von RTL, ZDF, Sat.1, ARD und der Deutschen Telekom. In diesem Jahr lag die Federführung bei RTL. Der Sender inszenierte die Verleihung als große Open-Air-Gala am Kölner Tanzbrunnen, einem Areal am Rhein mit Blick auf den Dom.



Im Gegensatz zu Ausgaben aus den vergangenen Jahren gab es auch wieder eine zeitversetzte Übertragung zur besten Sendezeit im Fernsehen. Moderatorin Barbara Schöneberger verkündete: "Der Fernsehpreis in der Primetime ist das größte Comeback nach Abba und Olaf Scholz." (cw/dpa)