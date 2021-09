Berlin, die Zone queerer Unfreiheit

Heute, 12:29h,

Einem bekannten Bonmot Karl Marx' zufolge ereignen sich weltgeschichtliche Ereignisse zweimal: einmal als Tragödie, einmal als Farce. Am 9. November 1918 wurde in Berlin die Republik ausgerufen. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demokratie. Dass die Republik an jenem Tag nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ausgerufen worden war, wirft bereits seinen Schatten auf die folgenden 15 Jahre hinaus. Tragödie!



Am 16. September 2021, knapp 103 Jahre später, strahlt Berlin nicht nur als Leuchtturm bürgerlicher Rechte und Demokratie in die Welt. Nein, wir sind jetzt auch hochoffiziell "Regenbogenhauptstadt" und "Freiheitszone für LSBTIQ*" (queer.de berichtete). Wow!



Was hat uns Berliner*innen diesen weiteren Riesenschritt auf der Leiter des menschlichen Fortschritts eingebracht? Für eine iranstämmige transgeschlechtliche Frau kam die Ausrufung der queeren Revolution leider genau zwei Tage zu spät. Am Dienstag überschüttete sie sich auf dem Berliner Alexanderplatz still mit Benzin und zündete sich an. Später erlag sie ihren lebensgefährlichen Verletzungen (queer.de berichtete). Vielleicht war sie über die in Berlin herrschende Freiheit für LGBTI nur nicht ausreichend informiert?



Noch als die Frau bereits tot war, lieferten Augenzeug*innen und Medien naheliegende Gründe dafür nach, warum sich eine transgeschlechtliche Person auf diese öffentliche und demonstrative Weise das Leben nehmen könnte. Sie titulierten die Frau zunächst als "Mann". Ein Polizeisprecher erklärte schließlich gegenüber einer Fernsehkamera: "Wir haben bei ihr Ausweispapiere gefunden. Demnach hat sie einen Ausweis bei sich gehabt, auf dem ein Frauenname stand. Insofern ist sie für uns eine Frau." Aha. Na, wenn der Ausweis das sagt.

Mit dem Finger auf das rückständige Ausland gezeigt

An der tatsächlichen Lage in der Hauptstadt, die von regelmäßig einprasselnden Meldungen über schwulenfeindliche, lesbenfeindliche, trans- und frauenfeindliche Angriffe auf der Straße geprägt ist, scheint die Ausrufung der Freiheitszone nicht zu hängen. Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo registrierte 2020 ganze 510 Angriffe (queer.de berichtete). Stattdessen hat die bundesdeutsche Öffentlichkeit vor einigen Wochen anlässlich eines Herrenfußballturniers entdeckt, wie viel schlimmer es LGBTI bei "den Ausländern", namentlich bei den Ungar*innen und Pol*innen, ergeht. Und wenn man in Deutschland eines nicht leiden kann, dann ist das bekanntlich das rückständige Ausland mit seinen rückständigen Ausländer*innen.



Als würden Orbán und Kaczyński nicht schon seit vielen Jahren Minderheiten wie die LGBTI-Gemeinschaft in ihren Ländern quälen und malträtieren, wo es nur geht – es musste eben nicht zufällig erst ein internationales Herrenfußballturnier her, damit die Regenbogenfahne sozusagen zur Nationalfahne der Herzen avancieren konnte. Einen aktiven Fußballprofi, der sich ein schwules Coming-out getraut hätte, gibt es indes in der Bundesliga bis heute nicht. "Nix" hat aber bekanntlich mit "nix" zu tun.



Nach außen hin konnte sich der Fußball in diesem Jahr weltoffen zeigen (Bild: Allianz Arena)

Einige Wochen zuvor wurde zunächst die EU, angeführt von der Deutschen Ursula von der Leyen, in Reaktion auf sogenannte "LGBT-freie Zonen" in Polen zur "Freiheitszone für LSBTIQ*" ausgerufen (queer.de berichtete). Doch vor dem Fußballturnier hatte sich dafür noch kaum jemand interessiert. Von der Leyen hatte sich viel früher als ihre Parteikolleg*innen von dem LGBTI-feindlichen Kurs der Union abgewandt und durfte dafür im Kulturkonflikt mit Ungarn und Polen die progressive Stimme der EU spielen (queer.de berichtete).



Dabei ist sie Mitglied jener Partei, die in Deutschland mit übelsten Tricks seit Jahren die Aufhebung der staatlichen Diskriminierung von transgeschlechtlichen Menschen blockiert und die die Einführung der Ehe für alle so lange hinausgezögert hatte, wie es nur irgendwie ging. Nun schickt diese Partei einen Mann ins Rennen um das Kanzler*innenamt, der ohne größere Konsequenzen über seine queerfeindliche Einstellung und Politik der vergangenen Jahre lügt, dann die Lüge korrigiert, um dann dieselbe Lüge wieder aufzustellen (queer.de berichtete). Diese Nähe zwischen der nach außen hin zur Schau gestellten Freundlichkeit gegenüber queeren Minderheiten und dem größten Bremsklotz in der Geschichte queerer Emanzipation in Deutschland, der Union mit all ihren Manövern zur Eindämmung queerer Rechte, sollte eigentlich zu denken geben.

Unsicher auf der Straße, unsicher in der Wohnung

Eigentlich. Doch das Gegenteil ist der Fall. Schon die Ausrufung der EU zur "LSBTIQ*-Freiheitszone" war so konsequenzenlos für die Lebensrealitäten queerer Europäer*innen, dass sich die symbolische Wiederholung dieses Symbols in Berlin offenbar perfekt zum Abschiedsgeschenk der rot-rot-grünen Koalition am letzten Sitzungstag des Abgeordnetenhauses eignete. Eingebracht wurde der Antrag schließlich nicht anlässlich der EU-Resolution vom März, sondern Ende August. Die neue SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey bahnt bereits trotz guter Umfragewerte für die bisherige Koalition einen Senat unter CDU-Beteiligung an.



Nicht, dass der Mitte-Links-Senat in den vergangenen Jahren gar nichts zur Stärkung der Situation von LGBTI unternommen hätte. Aber wie klein sind bitte Ausfinanzierungen hiesiger Projekte etwa zur Beratung bei und Erfassung von queerfeindlichen Übergriffen in den Straßen gegen eben diese Übergriffe? Wie klein ist die sensibilisierte Stelle bei der Berliner Polizei, an die sich queere Personen bei erlittenem Unrecht wenden sollen, wenn auch in Berlin immer wieder rechtsradikale Chatgruppen von Polizist*innen bekannt werden? Wenn Queers so gute Gründe haben, der Polizei nicht zu trauen (queer.de berichtete)? Wie klein ist der Berliner Christopher Street Day gegen die teils heftigen Überfälle und Übergriffe, die Teilnehmer*innen auf dem Hin- und Rückweg auch in diesem Jahr wieder über sich ergehen lassen mussten (queer.de berichtete)?



Queers in Berlin sind es gewohnt, in der Öffentlichkeit mit ihren Partner*innen gerade nicht Händchen zu halten. Sie sind es gewohnt, ihre Geschlechtsidentität an vielen Orten der Stadt zu kaschieren oder zu verstecken, um keine Probleme zu bekommen. Damit ist Berlin zwar keine negative Ausnahme gegenüber anderen Städten in Deutschland. Aber der Anspruch, sich damit zur "Freiheitszone" qualifiziert zu haben, ist doch so unendlich vermessen und Hohn in den Ohren derjenigen, die unter der Unsicherheit außerhalb ihrer Wohnung so sehr zu leiden haben.



Wenn es denn nur dort wäre: Hinzu kommt die seit Jahren anhaltende Krise beim Wohnen, die mit dem Ungültigwerden des Berliner Mietendeckels ganz aktuell wieder an Brisanz gewonnen hat. Man könnte einwenden, dass der Mietenwahnsinn der Hauptstadt alle Menschen betrifft. Aber Queers sind statistisch viel häufiger von Armut und Prekarität betroffen. Nach Berlin sind sie oft verzogen, um der Enge der Provinz und dem Mangel an queeren Orten, Schutzräumen und Gemeinschaften anderswo zu entfliehen.



Hier drängen sie sich nun in viel zu kleinen Wohnungen und WGs, um irgendwie zentrums- und communitynah leben zu können – in der ständigen Unsicherheit, ob nächste Woche ein einflatternder Brief eine Mieterhöhung verkündet, die sie sich leisten können, oder gleich die Kündigung zwecks Luxussanierung. In San Francisco, dem queeren Mekka der US-Westküste, wird die Auseinandersetzung um Gentrifizierung schon lange in enger Verknüpfung mit der Rolle der queeren Community der Stadt diskutiert. Hier ist die Auseinanderentwicklung der Situation auf dem Wohnungsmarkt ein großer Faktor der Spaltung queerer Stimmen.



erwin brevis / flickr) Hinter der Mauer der Strand? Berlin war Experimentierfeld der Hausbesetzer*innen. Das Tuntenhaus im Prenzlauer Berg existiert noch heute (Bild:

Das Raumproblem betrifft im Übrigen nicht nur Wohnungen: Auch die seit der Wende in Berlin entstandenen Freiräume in Form von besetzten Häusern, die auch immer wieder Zufluchtsorte für Queers gewesen waren, sind nicht erhalten geblieben. Statt einer gütlichen Einigung des Konflikts um den Raum, etwa durch Legalisierungen, sind die meisten dieser Überbleibsel der wilden und freien Zeit nach dem Mauerfall polizeilich geräumt worden. Im Zweifel hat der Berliner Senat das auch unabhängig von der geltenden Rechtslage und mit polizeilicher Brutalität durchgezogen.



Queere Freiheit an den tatsächlichen Kennzahlen bemessen!



Queere Freiheit drückt sich nicht bloß in der – nach wie vor nicht bestehenden – rechtlichen Gleichstellung aus. Sie bemisst sich auch an so viel subtileren Faktoren: Reichtums- und Einkommensungleichheit. Ungleiche somatische und psychische Gesundheit. Ungleiches Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum. Finanzielle Ungleichheit und Einsamkeit im Rentenalter. Ungleiche Betroffenheit von Gewalt und Kriminalität. Überproportionale Betroffenheit von Obdachlosigkeit. Und auch in Berlin werden queere Asylsuchende unter LGBTI-feindlichen Begründungen abgewiesen (queer.de berichtete).



Daran ist Berlin nicht im Speziellen schuld. Aber die Ausrufung zur Regenbogenhauptstadt privatisiert diese nach wie vor bestehenden, massiven Benachteiligungen im Leben zur persönlichen Lifestyle-Entscheidung, die man doch auch hätte anders treffen können. Ganz "frei" eben.



Statt den Anspruch vorzulegen, eine am tatsächlichen Ergebnis, an den tatsächlichen Kennzahlen bemessene Gleichheit der Menschen in einigen Jahrzehnten zu erreichen, zeigen die "LSBTIQ*-Freiheitszonen" mit dem Finger auf Osteuropa und sagen: "Da hinten ergeht es euch noch viel schlimmer". Es ist, als käme der alte Spruch "Dann geh doch nach drüben" zurück, nur in einem viel weniger hässlichen Gewand. Mit menschlichem Antlitz, sozusagen. Doch so lässt sich das queere Begehren nach Gerechtigkeit gerade nicht unterstützen. So wird es abmoderiert.



Ein Beispiel für den Sound der Entschärfung des nach wie vor bestehenden Konflikts zwischen Mehrheitsgesellschaft und queeren Minderheiten? Die Berliner Polizei hat einen politischen Hintergrund der öffentlichen Selbstverbrennung auf dem zentralen Alexanderplatz sofort ausgeschlossen. Als wäre die Aktion so etwas wie ihr Privatvergnügen gewesen.