Frankfurt: Zwei junge Männer homofeindlich beleidigt und angegriffen

Symbolbild: Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Bild: TechLine / pixabay

Heute, 13:07h, noch kein Kommentar

Am Sachsenhäuser Mainufer in Frankfurt ereignete sich in der Nacht zum letzten Samstag eine offenbar homophob motivierte Tat, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei seien ein 21-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter von drei bislang unbekannten Männern verbal und körperlich angegriffen worden.



Die beiden jungen Männer hielten sich der Mitteilung der Polizei zufolge gegen etwa 00.40 Uhr am Main in Höhe des Deutschherrnufer 12 auf, als drei junge Männer auf sie zukamen und zunächst begannen, sie mit den Worten "Schwuchteln, Hunde, Hurensöhne" zu beleidigen. Im weiterem Verlauf hätten die Unbekannten auf den 21-Jährigen und den 17-Jährigen eingeschlagen und diese getreten, bis beide über eine Treppe der Alten Brücke nach oben auf die Straße hätten flüchten können.

Die Angreifer hätten die beiden Männern allerdings weiter verfolgt, sie zu Boden gestoßen und wieder auf sie eingetreten. Anschließend hätten sie von den beiden Männern, die bei dem Angriff leichte Verletzungen davontrugen, abgelassen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Fahndung nach den drei jungen Angreifern sei ohne Erfolg verlaufen, so die Polizei.



Sie bittet Zeug*innen des Vorfalls und Personen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer (069) 755 10800 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Einer der mutmaßlichen Täter werde laut der Polizei wie folgt beschrieben: "Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, dickliche Statur, lange schwarze Locken, nordafrikanische Erscheinung, bekleidet mit einer blauen Jacke". (pm/cw)