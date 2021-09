Söder für Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Söder am Montag in dem Talk-Format der "Zeit"

Heute, 20:46h,

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hält einen Segen von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften für richtig. "Für mich ist jede Liebe segnenswert", sagte Söder am Montag beim Talk "Eine Stunde ZEIT mit..." der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". Er verstehe die "Diskussion da nicht" und er habe auch mit der Eheschließung und dem Adoptionsrecht kein Problem, sagte Söder weiter. In Zeiten, wo Menschen bedroht würden, gebe er ein "totales Schutzversprechen" aus, "dass jeder in Bayern seine freie Entfaltung finden kann".



Söder hatte damit ausweichend auf eine anonyme kritische, aber allgemeine Zuschauerfrage zur "Unionspolitik gegenüber homo- und transsexuellen Menschen" geantwortet und darauf verwiesen, dass er schon im letzten Sommer von "segenswert" sprach (queer.de berichtete). Damals hatte er sich auf die staatliche Ehe für alle bezogen. Auf Rückfrage im "Zeit"-Talk, ob er gerade "segenswert" oder "segnenswert" meinte, also einen politischen oder einen kirchlichen Kontext, betonte Söder: "Beides. Ich bin der Meinung, dass da kein Segen verweigert werden sollte."





| Facebook / DIE ZEIT | Das Thema kam kurz vor Schluss gegen ca. 58:35 auf

Liebe sei "per se etwas wunderbares", so der 54-Jährige. "Und wenn Leute füreinander Verantwortung übernehmen, dann gilt es das zu honorieren." Aufgrund der Zuschauerfrage interpretierte die dpa die Söder-Aussage so, dass er "einen Segen von Partnerschaften trans- und homosexueller Menschen für richtig" halte. Konkrekt hatte er die Personengruppen nicht benannt. Die Union hatte im Bund ein Selbstbestimmungsgesetz als Ersatz für das Transsexuellengesetz blockiert, in Bayern stellt sich Söders CSU gegen die Einführung eines Aktionsplans gegen Homo- und Transphobie. Vor vier Jahren hatte die Landesregierung unter Söders Vorgänger Horst Seehofer noch angekündigt, die im Bundestag beschlossene Ehe für alle vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen.

Katholische Kirche debattiert über Segen

Söder ist evangelisch und war bis April 2018 Mitglied der Landessynode in Bayern. Diese beschloss im selben Monat die Möglichkeit für Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare, allerdings nicht die Trauung für alle (queer.de berichtete).



Relevanz bekommt die Äußerung des Ministerpräsidenten aber nicht nur, weil sie in die letzte Woche vor der Bundestagswahl fällt, sondern auch mitten in die schwelende Debatte in der katholischen Kirche in Deutschland zum Umgang mit schwulen und lesbischen Paaren. Vom 30. September bis zum 2. Oktober tritt in Frankfurt/Main zum zweiten Mal die Versammlung zum Synodalen Weg zusammen. Das aus Klerikern und Laien zusammengesetzte Gremium soll konkrete Handlungsempfehlungen zur Reform der Kirche unter anderem bei der Sexualmoral vorgeben.



Zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hat der Vorsitzende Georg Bätzing am Montag erneut konkrete Reformen angemahnt. Bei dem Synodalen Weg gehe es darum, "das Handeln der Kirche sehr konkret zu verändern", betonte der Limburger Bischof. Die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche sollten spüren, "dass sich Wesentliches verändert".



"Die Rolle der Frau ist" sei für ihn etwa eine "entscheidende Zukunftsfrage". Zur kirchlichen Sexualmoral sagte er: "Wir brauchen da Zeichen. Zeichen auch im Blick auf Partnerschaften, die nicht in einer sakramentalen Ehe beschlossen werden, ob sie gleichgeschlechtlich oder mehrgeschlechtlich sind. Wir brauchen konkrete Zeichen."



Bätzing hatte sich schon mehrfach für eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen (queer.de berichtete). Allerdings halten andere Bischöfe wie der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki aktiv dagegen – und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hatte am Wochenende umfassende Alternativtexte zum Synodalen Weg auf einer eigenen Website veröffentlicht. Im März hatte die Glaubenskongregation des Vatikans ihr Nein zum Segen homosexueller Paare bekräftigt (queer.de berichtete). Über 100 deutsche Gemeinden luden im Mai im Protest zu Segnungsgottesdiensten für alle Paare (queer.de berichtete). (nb)