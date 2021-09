Queere Polizist*innen wollen Strafanzeigen gegen Björn Höcke stellen

Björn Höcke vor wenigen Wochen im MDR-Sommerinterview (Bild: TV-Screenshot)

Der Verband queerer Polizeibediensteter in Deutschland, VelsPol, hat am Mittwoch scharfe Kritik an dem AfD-Politiker Björn Höcke und seiner Partei geübt. Dessen Wahlkampfauftritt in Grimma zeige "auf besondere Weise, für welches menschenverachtende Bild die Partei steht. Und das I-Tüpfelchen daran: Aus der Partei selbst ist keine Gegenstimme zu Höckes Hassrede zu vernehmen."



Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag hatte bei dem Auftritt am 9. September das Erscheinungsbild sächsicher Polizisten mit Baretten gelobt und dann zu seinem Bundesland gemeint: "Wenn ich in Thüringen Ministerpräsident werde, dann kriegen unsere Polizisten auch so ein Barett. (…) Wir möchten eine Polizei, die Recht und Ordnung durchsetzt. Dazu war sie heute noch nicht Manns genug, weil auch unsere Polizei verschwuchtelt worden ist. Das muss man auch mal deutlich sagen" (queer.de berichtete).



Höcke bediene sich "altbekannter Vorurteile, die nicht nur homophob sind, sondern auch die gesamte Polizei in ein negatives Licht rücken", kritisiert VelsPol. Der Jubel der Menge zu der Aussage habe "uns sehr erschreckt". "Viele Kolleg*innen werden bundesweit wegen dieser homophoben Beleidigung gegen Björn Höcke Strafanzeige erstatten. Dies unterstützen wir", so Diana Gläßer, Mitglied im Vorstand des Verbands.

VelsPol: AfD und Polizeiberuf nicht vereinbar

"Homophobie verstößt gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, da die freie Entfaltung der Persönlichkeit, also auch die sexuelle Orientierung eine Säule des Demokratieprinzips ist", so Gläßer weiter. Es sei folgerichtig, dass die AfD "endlich" unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. "Im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl müssen nun wirklich die letzten Polizist*innen, die den Treueeid geschworen haben, verstanden haben, dass diese Partei nicht wählbar ist, geschweige denn, dass man Mitglied bei Ihnen sein kann." Für VelsPol sei "klar, dass die AfD und der Polizeiberuf in keinster Weise vereinbar sind. Diese offene Homophobie von Björn Höcke beweist das einmal mehr."



Die Polizei in Deutschland sei "vielfältig und offen", stellt VelsPol dem AfD-Weltbild entgegen. "Genau dadurch arbeitet sie so professionell und erbringt Tag und Nacht besonders außergewöhnlich gute Leistungen, um die Bürger*innen und unsere Demokratie zu schützen." (cw/pm)