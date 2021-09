Grüne und Linke bei Wahlprüfsteinen der Aidshilfe vorne

Auch für Menschen mit HIV entscheidet sich bei der Bundestagswahl einiges (Bild: shvetsa / pexels

Nach dem LSVD, dem Bundesverband Trans* und dem Bisexuellen Netzwerk hat auch die Deutsche Aidshilfe (DAH) ihre Prüfsteine zur Bundestagswahl an diesem Sonntag veröffentlicht. Konkret befragt wurden die Parteien zu den Etats für Prävention von HIV und Geschlechtskrankheiten, zum Schutz von Menschen mit HIV vor Diskriminierung und zur Selbstbestimmung und diskriminierungsfreien Gesundheitsversorgung für trans* und abinäre Personen.



Die weiteren Fragen drehten sich um die Aufnahme inhaftierter Menschen in die Gesetzliche Krankenkasse, die Entkriminalisierung von Drogenkonsum, den Ausbau von HIV-Testangeboten, um Datenschutz und Selbstbestimmung bei der elektronischen Patientenakte, um die Rechte und Absicherung von Sexarbeiter*innen stärken und die Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Aufenthaltspapiere.



Auf ihrer Wahlcheck-Webseite hat die DAH die Fragen und Informationen zu den dahinterstehenden Forderungen veröffentlicht, zudem die Antworten der Parteien im Wortlaut und eine wertende Zusammenfassung.

In einer weiter vereinfachenden grafischen Zusammenfassung zeigte sich die DAH mit den Antworten von Grünen und Linken umfassend zufrieden. Bei SPD und zunehmend bei FDP und CDU/CSU wurden einige Fragen als unklar oder nicht beantwortet bewertet, bei der Union bewertete man zwei Antworten, zur Entkriminalisierung von Drogenkonsum und zur Versorgung von Menschen ohne Papiere, zudem als Ablehnung der Forderungen.





Die AfD, die in den letzten Jahren auch Aids-Prävention angegriffen hatte, wurde nicht befragt: "Die Haltung und das Menschenbild der AfD widersprechen diametral unseren Grundsätzen und den Grundlagen unserer Arbeit", so der DAH-Vorstand. "Eine Partei, die für Ausgrenzung und Abwertung vieler Menschen steht, gefährdet Grundrechte und schadet der Prävention und der Antidiskriminierungsarbeit."



"Der Wahlausgang am 26. September entscheidet nicht nur über die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags, es fallen damit auch wichtige Richtungsentscheidungen für die Prävention von HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen", so die DAH allgemein zu ihren Prüfsteinen. "Die Wahlergebnisse beeinflussen, ob Deutschland seine Erfolge in der Prävention halten und ausbauen kann. Bei der Bundestagswahl entscheiden wir alle auch darüber, ob Menschen, die HIV haben oder davon bedroht sind, die bestmögliche Unterstützung erhalten – in Deutschland und weltweit."



Zu internationalen Fragen hat das Aktionsbündnis gegen Aids (AgA), in dem die DAH Mitglied ist, eigene Wahlprüfsteine an die Parteien versandt und die Antworten als PDF veröffentlicht. (cw)